Voici les romans préférés de Rita Baga

Aujourd’hui et demain, Rita Baga vous attend au Palais des congrès de Montréal dans le cadre des Rendez-vous de la drag, un événement dont elle est l’une des deux porte-parole. On en a profité pour découvrir son univers littéraire.

Est-ce qu’il y a un livre qui a été pour vous plus important que tout autre ?

Oui, La métamorphose de Franz Kafka, qui m’a donné la piqûre de la lecture. Ça a été ma toute première expérience avec quelque chose qui était plus de l’ordre du fantastique, de l’irréel. Avant de tomber sur ce livre-là, j’avais une approche plus scolaire, je lisais seulement ce qu’on me demandait de lire. La métamorphose m’a fait découvrir un autre genre de littérature et par la suite, j’ai plus été dans la noirceur, dans les thrillers.

Photo fournie par les Éditions Le livre de poche

Quel livre avez-vous été absolument incapable de lâcher ?

Ça m’est arrivé une fois il y a deux ans avec Une terre promise, la grosse brique de Barack Obama. J’ai commencé à la lire quand j’étais à la télé-réalité Big Brother Célébrités. On n’avait droit à rien, mais pendant les jours de congé, on pouvait sortir des livres, ce que je n’avais pas eu comme information. Une des personnes autour de moi avait cette biographie-là et dès que je l’ai eue entre les mains, je n’arrivais pas à la lâcher. Il fallait redonner les livres quand on recommençait à tourner et je ne voulais pas ! J’avais de la difficulté à décrocher, la vie de cet homme me fascinait.

Photo fournie par les Éditions Fayard

Au cours des dernières semaines, qu’avez-vous lu de vraiment bon ?

J’avais une semaine de vacances dernièrement et j’en ai lu plusieurs. Mon préféré dans la pile a été celui de Sébastien Diaz, Ils finiront bien par t’avoir. C’était pas mal dans mes cordes.

Je connais bien sa compagne Bianca Gervais, alors je connais aussi un peu Sébastien par la force des choses, et j’avais l’impression de voir des références. Je lui ai demandé après et il m’a dit oui, oui, j’ai essayé de faire des petits clins d’œil à mes amis ! À un moment, j’ai même vu mon nom dans son roman et j’ai sursauté ! Ça a été une belle surprise, mais ce n’est pas parce que mon nom est dedans que c’est une bonne lecture. J’ai adoré l’intrigue. En fait, j’ai beaucoup aimé l’angle, qui m’a rappelé le film Memento. Parfois l’histoire est racontée dans le désordre et il faut essayer de remettre les pièces ensemble... J’ai trouvé ça captivant, je l’ai lu d’un trait. Il y a de l’horreur très graphique par moments, mais pas au point de donner mal au cœur.

Photo fournie par les éditions Québec Amérique

Et jusqu’à présent, quels ont été vos plus gros coups de cœur côté romans ?

L’avaleur de sable de Stéphane Bourguignon. Ça, ça a été mon premier coup de cœur québécois. J’aime beaucoup la plume de Stéphane Bourguignon. C’est une écriture très honnête, et les mots sont bien choisis. Rien n’est laissé au hasard.

Photo fournie par les éditions Québec Amérique

Maudite folle ! de Varda Etienne. J’ai lu ce livre-là il y a des années et à ce moment-là, je n’aurais pas imaginé qu’un jour on allait être amies ! Je l’ai relu quand il y a eu une réédition et ce que j’ai beaucoup aimé, c’est l’expérience de connaître intimement la personne et de la lire dans quelque chose qui est plus autobiographique. J’avais vraiment l’impression que si je l’imitais et que je lisais à voix haute ce qu’elle avait écrit, c’était elle !

Photo fournie par les éditions Les Intouchables

Le cœur découvert de Michel Tremblay, qui raconte une histoire d’amour queer qui m’interpellait en parlant de sentiments entre conjoints du même sexe. En même temps, les références sont très différentes de ce que je connais maintenant de la vie queer. J’imagine qu’il y a encore des rencontres dans les parcs sauf qu’avec les applications, c’est moins fréquent. Mais j’ai aimé tout le côté de comment c’était d’être une personne de la diversité sexuelle et de genre. J’ai lu ce livre à l’adolescence et comme je n’avais pas beaucoup d’amis dans la diversité, ça me faisait du bien de lire une réalité qui ressemblait un peu à la mienne.

Photo fournie par les éditions Leméac

L’Alchimiste de Paulo Coelho. Ma mère est très spirituelle, du genre à écrire des mots sur son frigo pour la motivation, et elle parlait souvent de ce livre. Alors je l’ai lu. Ça n’a pas été un éveil à la spiritualité, mais ça a été une lecture différente, la découverte de quelque chose d’autre.

En ce moment vous lisez...

Je suis en train de terminer l’autobiographie de Ginette Reno. Comme il y avait par moments un côté autobiographique dans le livre que je devais remettre en début d’été [Une paillette à la fois, aux Éditions de l’Homme], j’ai lu beaucoup d’autobiographies pour voir les tons différents. Et celle-ci est celle que je trouve la plus particulière dans le choix de ce qui a été raconté. Il y a beaucoup de choses sur sa famille, sur sa relation avec ses parents. Mais alors que Ginette a beaucoup plus d’accomplissements que la majorité des chanteurs-chanteuses au Québec, elle se fait assez discrète sur sa carrière.