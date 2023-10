«Tout augmente, mais les enfants ont aussi des besoins»: une maman s’inquiète de la hausse effrénée du coût de la vie

Une mère de famille de Lévis s’inquiète de la hausse effrénée du coût de la vie, l’obligeant à sabrer les activités familiales pour joindre les deux bouts.

«Je fais beaucoup de stress par rapport à [l’argent]. Tout augmente, mais les enfants ont aussi des besoins», souffle Marie-Noël Gagnon, âgée de 41 ans.

Cette mère de trois enfants est loin d’être seule à être anxieuse à cause de ses finances. Un sondage commandé par Le Journal démontre que l’argent, et la peur d’en manquer, est la principale source de stress des Québécois cet automne.

STRESS ASSOCIÉ À DIVERS ÉLÉMENTS

Couper où l’on peut

«Je suis quand même moyennement stressée», admet-elle avec une pointe d’humour.

N’empêche, sa famille a dû couper dans ses dépenses ces derniers mois pour y arriver et changer ses habitudes pour économiser, alors que les pressions financières pèsent très lourd.

Le récent renouvellement de leur prêt hypothécaire, avec la hausse des taux d’intérêt en vigueur actuellement, est aussi venu gruger dans le budget familial. Plutôt que de prendre celui offert par la banque comme ils avaient l’habitude de faire, Mme Gagnon et son conjoint ont magasiné pour trouver le plus avantageux.

NIVEAU DE DETTES

«Il faudrait aussi changer d’auto, mais on va attendre, car ça n’a juste pas de bon sens», dit-elle, prévoyant plus de réparations à leurs deux véhicules pour les garder plus longtemps.

«On a coupé sur les restaurants et certaines sorties familiales», poursuit-elle, ajoutant que la famille a fait une croix sur le zoo cet été, par exemple.

Ayant l’habitude des paniers bio chez des fermiers locaux, Mme Gagnon surveille désormais les rabais à l’épicerie et même les prix au kilo pour s’assurer qu’elle en a pour son argent.

De 250 à 450$

Elle raconte que le panier d’épicerie qui lui coûtait habituellement 250$ par semaine pour nourrir les cinq bouches de la maison lui revient maintenant autour de 450$.

La famille économise aussi un 50$ par mois après avoir réduit son forfait de télévision et internet, explique-t-elle.

Même si elle s’est retroussé les manches pour gérer son budget et jongler avec la hausse du coût de la vie, Mme Gagnon s’inquiète pour l’avenir de ses enfants et ce qui les attend.

Stress lié à l'argent

