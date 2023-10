Tuerie dans le Maine: plus de guns pour moins de victimes, croient les résidents de Lewiston

LEWISTON, Maine | Signe que le port d’arme est ancré au plus profond des croyances des Américains, la majorité des résidents rencontrés dans la petite communauté de Lewiston sont d’avis que si plus de gens avaient été armés sur les lieux des fusillades, le tireur aurait fait moins de victimes.

• À lire aussi: Tuerie dans le Maine: pas facile de se nourrir à Lewiston en raison du confinement

• À lire aussi: Une première victime mineure identifiée dans la tuerie à Lewiston

• À lire aussi: Une «note de suicide» trouvée chez le suspect

«Je n’en reviens pas que personne ne portait une arme, lance Mark Duval, établi dans le secteur bien connu par les adeptes de chasse depuis longtemps. De nombreuses personnes ici sont armées en tout temps, c’est très étonnant qu’on n’ait pas tenté de l’abattre.»

Si les armes à feu étaient déjà populaires à Lewiston, elles risquent de se multiplier encore davantage dans le secteur. Et ses résidents n’auront pas de difficulté à s’en procurer – Le Journal a pu répertorier au moins une quinzaine de magasins spécialisés dans la vente d’armes à feu dans un rayon de 20 kilomètres.

Photo Frédérique Giguère

Les ventes explosent

Aux abords de la boutique de vente J.T Reid, les clients affluent et le personnel est débordé. À l’intérieur, des bambins qui attendent que leurs parents se procurent des munitions détonnent à travers les centaines d’armes longues à vendre.

«Ton tour viendra un jour mon garçon», lance un employé à un petit blondinet qui attend son père en finissant un sac de Doritos.

Le propriétaire de la boutique familiale s’étonne de constater que les ventes explosent depuis qu’il a rouvert ses portes, vendredi matin.

«Les gens prennent leur défense personnelle en main, lance John Reid. C’est beau à voir. C’est notre droit constitutionnel.»

Photo Frédérique Giguère

Photo Frédérique Giguère

Le jeune Kenneth, 22 ans, est tout sourire lorsqu’il quitte la boutique située à Auburn, à moins de cinq kilomètres du centre-ville de Lewiston. En l’espace de 35 minutes et avec 550$, il a pu se procurer le pistolet de ses rêves, un Taurus semi-automatique 9mm.

«Ça faisait longtemps que j’y pensais, mais ce qui vient d’arriver a été mon wake up call», dit celui qui a préféré taire son nom de famille.

Armé depuis ses 12 ans

Chasseur dans l’âme, Robert Genny porte une arme de poing à sa ceinture depuis qu’il a 12 ans.

Photo Frédérique Giguère

Elle lui a déjà servi, notamment pour abréger les souffrances de ratons laveurs agonisants en bordure de la route. Sans elle, il ne se sent pas en sécurité, avoue le grand gaillard de 6 pi 2 po.

«Je ne l’ai jamais sortie de son étui pour menacer quiconque ou pour me défendre et j’espère ne jamais avoir à le faire, dit-il. Mais on vit dans un monde de fou. Si j’ai à le faire, je n’hésiterai pas.»

Le propriétaire de Websters Trading, une boutique de prêt sur gage, est convaincu que si plus de gens portaient une arme en tout temps sur eux, quelqu’un aurait pu mettre hors d’état de nuire le tireur qui a fait 18 victimes innocentes.

«J’ai toujours la mienne avec moi et j’en ai besoin», assure Shawn Copeland, qui a lui-même perdu des amis dans la tragédie.

Photo Frédérique Giguère

Dans sa boutique, n’importe quel résident de l’État peut se procurer une arme. Il suffit de remplir un formulaire de deux pages et de fournir une preuve de résidence. Si le système ne détecte pas d’interdiction de posséder des armes, le client peut devenir armé en moins d’une heure.

– Avec Erika Aubin