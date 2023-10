Vincent Vallières a raconté le quotidien de sa tournée québécoise sur ses réseaux sociaux et a regroupé ses écrits dans son recueil «Du Bitume et du vent»

Auteur-compositeur-interprète de talent, Vincent Vallières trimbale ses guitares d’un bout à l’autre du pays pour faire vivre ses chansons sur scène. Dans son premier livre, Du bitume et du vent, il partage ses impressions en cours de tournée, de Magog à Natashquan, en passant par la Gaspésie, jusqu’à Yellowknife. Comme des instantanés, il livre ses états d’âme, parle de ses rencontres, de sa vie de père, d’amoureux, de musicien, de citoyen. Il raconte la route, la musique, la vie. Et c’est excellent.

Vincent Vallières, un auteur à la plume authentique, évocatrice, sincère, musicale, raconte un souvenir d’enfance étonnant dès le début du recueil. Enfant, il a eu beaucoup de difficulté à apprendre à lire et écrire. Petit, il s’est même sauvé de l’école.

Photo fournie par les Éditions Mémoire d’encrier

Sa mère, patiemment, l’a guidé et encouragé. Ensuite, les bandes dessinées de Tintin ont suffisamment piqué sa curiosité pour qu’il persiste dans son apprentissage.

« C’est ce moment-là de ma vie, cet amour-là de ma mère, cette présence m’a amené à écrire des chansons. Et écrire un livre. Je ne m’y serais jamais rendu tout seul. C’est une chance de pouvoir dire merci à quelqu’un qui m’a tellement donné », dit-il en entrevue.

Des lieux, des gens

Au fil des pages, Vincent Vallières parle de ses rencontres, de ses conversations avec des amis ou des gens rencontrés par hasard, des coulisses.

Il décrit aussi les villes et villages où les gens se sont retroussé les manches pour transformer une usine désaffectée, une chapelle, un bâtiment abandonné en lieu de rencontre culturel, en scène.

Ce projet singulier est né alors qu’il entamait une tournée solo après la sortie de son album Toute beauté n’est pas perdue.

« Je me rappelle la run de char entre Magog et New Richmond... c’est 814 kilomètres. Je suis tout seul dans le char. J’arrive à New Richmond. Je vais faire un tour de course, je prends quelques photos, je me rends à l’hôtel. Et je mets ça sur les réseaux sociaux. Mon compte-rendu de la journée, de façon un peu spontanée. Puis je me prends au jeu. »

Le lendemain, il a recommencé.

« Il y a eu un dialogue qui s’est engagé avec les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui partagent les textes, qui réagissent. La tournée qui devait être relativement courte – 40, 50, 60 shows – est devenue une tournée de 100, 120, 160 shows. Ce qui devait être une tournée québécoise est devenu une tournée canadienne. »

Les gens lui ont demandé de rassembler ses textes pour en faire un livre.

« Les textes n’étaient pas tous pertinents. Il y avait trop de redite. Ça méritait d’être retravaillé donc je me suis mis à écrire des nouveaux textes, à retravailler les anciens textes, pour en faire vraiment des récits. Je me suis demandé comment pérenniser ces textes, comment trouver le fil conducteur. »

Sur la route

Dans son recueil, on voit la route, du point de vue d’un artiste qui se produit en spectacle. On voit les coulisses, comment il se sent avant de monter sur scène, ce qui se passe pendant qu’il est en tournée, à quoi il pense lorsqu’il roule en voiture, au cœur des paysages. À quoi il pense lorsque les gens lui racontent avoir été touchés par telle ou telle chanson, alors qu’ils traversaient un passage difficile de leur vie.

« J’étais majoritairement seul dans le véhicule. J’étais plus prompt à aller m’ouvrir à l’autre, à aller m’asseoir dans un café, à prendre une marche et rencontrer quelqu’un, ou à décrire les lieux. Il y en a que j’avais vu souvent, d’autres que je découvrais pour la première fois. Le volet du show solo a amené une intériorité. »

♦ Vincent Vallières est auteur-compositeur-interprète.

♦ Il compte neuf albums à son actif et sillonne les routes pour faire vivre ses chansons sur scène.

♦ Du bitume et du vent est son premier livre et il a hâte de voir comment il sera perçu par les gens.

♦ Il aimerait se replonger dans une autre aventure littéraire.

♦ Il sera présent dans quelques salons du livre.

♦ Il présentera quelques shows cet automne avec son band et compte se remettre à l’écriture de chansons par la suite.