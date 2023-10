Billie Eilish pensait qu'elle deviendrait «invincible» après avoir affronté les problèmes de son passé

Billie Eilish pensait qu'elle deviendrait «invincible» en affrontant ses problèmes passés, mais elle a découvert que ce n'était pas le cas.

Dans une interview pour Allure, l'autrice-compositrice-interprète de 21 ans a abordé le fait de guérir de ses douleurs antérieures.

«J'ai fait ce truc où il semble que c'est bien de découvrir toutes les choses qui vont vous blesser le plus, parce que lorsque vous connaissez ces choses, vous pouvez alors avoir un sentiment de contrôle sur ces choses. Et une fois que vous savez, vous pouvez guérir. Alors je deviendrai invincible!» a-t-elle expliqué.

La chanteuse d'Ocean Eyes a poursuivi: «Mais ce que j'ai appris... c'est que le temps passe et que j'ai encore des cicatrices. Il n'est pas nécessaire d'avoir mal pour sortir de la douleur. Je l'ai fait, et je ne veux plus recommencer.»

Dans une interview accordée à Rolling Stone en 2019, la chanteuse américaine a révélé qu'elle était devenue déprimée et «avait traversé une phase d'automutilation» après avoir subi une blessure en dansant à l'âge de 13 ans.

«En gros, j'avais l'impression que je méritais de souffrir, avait-elle expliqué à l'époque. C'est drôle. Quand quelqu'un d'autre pense à Billie Eilish à 14 ans, il pense à toutes les bonnes choses qui se sont produites. Mais tout ce à quoi je peux penser, c'est à quel point j'étais malheureuse. À quel point j'étais complètement désemparée et perdue. Entre 13 et 16 ans, c'était plutôt dur.»