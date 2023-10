Charles III doit présenter des excuses au Kenya, selon une ONG

Charles III doit présenter des «excuses publiques sans équivoque» pour les violations des droits de la personne commises durant la période coloniale au Kenya (1895-1963), a exhorté dimanche la Commission kényane des droits de l'homme (KHRC), à deux jours d'une visite d'État du roi dans le pays d'Afrique de l'Est.

Le souverain Charles III et son épouse Camilla sont attendus au Kenya du 31 octobre au 3 novembre, sa première visite d'État en tant que roi dans un pays du Commonwealth.

L'histoire entre les deux pays a été notamment marquée par la répression de la révolte des Mau Mau contre la puissance coloniale britannique, qui a fait plus de 10 000 morts entre 1952 et 1960, principalement au sein de la communauté Kikuyu, l'une des répressions les plus sanglantes de l'Empire britannique.

Après des années de procédure, Londres a accepté en 2013 de dédommager plus de 5.000 Kényans, mais certains attendent que le roi présente des excuses officielles pour les actes passés du Royaume-Uni.

«Nous appelons le roi, au nom du gouvernement britannique, à présenter des excuses publiques inconditionnelles et sans équivoque (...) pour le traitement brutal et inhumain infligé aux citoyens kényans pendant toute la période coloniale», entre 1895 et 1963, a appelé de ses vœux la KHRC, un groupe indépendant de défense des droits humains.

La KHRC a également demandé des réparations «pour toutes les atrocités commises contre les différents groupes du pays», mentionnant, outre la répression des Mau Mau, les accaparements de terres.

Cette visite sera l'occasion d'évoquer «les aspects les plus douloureux» de l'histoire entre les deux pays et Charles III «prendra le temps (...) d'approfondir sa compréhension des torts subis durant cette période par le peuple kényan», a assuré le palais de Buckingham en amont de sa venue.

La Commission kényane des droits de l'homme a également appelé le président kényan, William Ruto, à accorder «la priorité (à ces demandes) lors de ses rencontres avec le roi».

Le couple royal sera accueilli mardi par le président Ruto dans la capitale Nairobi. Durant deux jours, il doit rencontrer des entrepreneurs, des jeunes, participer à un banquet d'État, visiter un nouveau musée dédié à l'histoire du Kenya et déposer une couronne de fleurs sur la tombe du soldat inconnu dans les jardins d'Uhuru, dans le centre de la capitale.

Charles et Camilla doivent ensuite se rendre dans la ville portuaire de Mombasa (sud), où le roi, attaché aux questions environnementales, visitera une réserve naturelle et rencontrera des représentants de diverses religions.

Le Kenya est particulièrement lié à l'histoire de la famille royale: c'est là qu'en 1952, Elizabeth II avait appris la mort de son père, le roi Georges VI, faisant d'elle la nouvelle souveraine du Royaume-Uni.