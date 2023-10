Décès de Matthew Perry: «Plusieurs personnes sont sous le choc»

Les réactions se multiplient à la suite du décès de Matthew Perry, célèbre acteur de la série «Friends», à l’âge de 54 ans.

Celui qui incarnait le personnage de Chandler Bing a marqué toute une génération par ses apparitions dans la série humoristique diffusée sur NBC entre 1994 et 2004.

Selon le Los Angeles Times, l’Américano-Canadien a été retrouvé mort dans la baignoire de son domicile de Los Angeles.

Rencontrés par l’agence de presse Reuters sur le mythique «Hollywood Boulevard», des fans de la série «Friends» se sont dits «attristés» de son décès, rappelant du même coup son grand talent.

«Il était l’un de mes personnages préférés. Son humour était juste, et j’ai grandi en regardant les épisodes. Je suis très attristée de savoir qu’il est décédé», affirme une Californienne de 24 ans.

«C’est très triste qu’il soit décédé. Ça a été très soudain, plusieurs personnes sont sous le choc, c’est triste à entendre. Ça va amener plusieurs téléspectateurs à regarder à nouveau la série», laisse savoir un résident de Los Angeles.

Photo tirée de Reuters

En fin de soirée, samedi, le premier ministre Justin Trudeau a également fait une révélation étonnante au sujet de sa relation avec l’acteur né au Canada.

Ce dernier a fréquenté la même école que Perry, a-t-il témoigné dans un court message diffusé sur le réseau social X.

«Le décès de Matthew Perry est triste et bouleversant. Je n’oublierai jamais nos jeux dans la cour d’école, et je sais que les gens du monde entier n’oublieront pas la joie que tu leur as apportée. Merci pour tous les rires, Matthew. Tu étais aimé, et tu seras regretté.»

La série «Friends a connu un immense succès d’audience, notamment après son arrivée sur Netflix, qui lui a donné un nouveau souffle.