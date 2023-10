Déficits chroniques des villes – Plaidoyer de contribuable

En novembre 2021, le Québec a élu une nouvelle génération de maires et mairesses à la tête de plusieurs villes. Un vent de fraîcheur salutaire soufflait enfin dans nos agglomérations. Selon Maxime Pedneaud-Jobin, ex-maire de Gatineau, la nouvelle génération de conseillers municipaux répond aux besoins des municipalités d’aujourd’hui. Auparavant, l’échevin, notable retraité, veillait aux municipalités d’hier. Une façon polie de dire qu’il était temps que les «vieux» déguerpissent.

Plus récemment, cette «cuvée rafraîchissante» de gestionnaires exposait, à l’unisson, leurs besoins en financement face à l’ampleur de leurs besoins, notamment en logement, lors du sommet sur la fiscalité de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). On se souviendra, à juste titre, du cri du cœur lancé par France Bélisle, mairesse de Gatineau. Une femme itinérante de sa ville a failli accoucher seule dans un boisé.

Le ministre Lionel Carmant, responsable des Services sociaux, était attendu de pied ferme par la meute municipale au Sommet. L’annonce de 15,5 M$ additionnels, un ajout aux 4,5 M$ prévus au budget, a illico été mal reçue, tant par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, que par Bruno Marchand, de Québec, qui l’ont qualifiée de bandage, un plaster. Selon une étude réalisée pour l’UMQ, l’itinérance coûterait jusqu’à 450 M$ aux municipalités d’ici 2027.

Depuis quelques semaines, France-Élaine Duranceau, ministre de l’Habitation, est sur la sellette concernant son projet de loi 31 sur le logement. Geneviève Guilbault, ministre des Transports, affronte les municipalités qui réclament, à coups de millions, le renflouage de déficits astronomiques.

Ces exemples illustrent une partie des requêtes municipales dont certaines peuvent être légitimes. D’ailleurs, l’essai de Maxime Pedneaud-Jobin constitue un plaidoyer pour une réforme municipale. Les Villes ont une main attachée dans le dos (fiscalité) et un boulet (cadre légal) attaché au pied, dit-il. Il faut les libérer du carcan. À ce titre, il ressuscite le Livre blanc municipal (2012) de l’UMQ. Une définition plus générale des compétences municipales permettrait plus d’autonomie, de partages et de pouvoirs. On donne l’exemple du Danemark et de la Suède, qui assument partiellement la santé et l’éducation. Les compétences des municipalités québécoises seraient inscrites dans une charte des municipalités qui inclurait, en plus de celles déjà assumées, les services de garde à l’enfance, les infrastructures scolaires, l’accueil des immigrants, etc. La fiscalité et les ressources financières suivraient: au minimum, deux points de TVQ et une part de l’impôt sur le revenu. Ces transferts justifieraient l’évolution des Villes, qui sont passées du concept de services à la propriété à services à la personne. Sur l’écart de la rémunération globale des employés municipaux (+35%) avec ceux de l’État québécois, on argumente que ces derniers accusent un retard!

Un État dans l’État

Cet essai fait certes réfléchir, mais on y voit poindre les contours d’un État dans l’État. Convenons que les Villes sont devenues des acteurs incontournables dans la vie des citoyens. Toutefois, avant d’élargir leurs responsabilités et moyens pour assouvir leurs ambitions, elles devraient, d’emblée, honorer leur mission de base et examiner leur gestion. Comme contribuables, nous avons tous vécu des frustrations liées à la qualité et l’efficacité des services de base, aux choix et à la gestion déficiente des projets. Les médias en font régulièrement état, tout comme les rapports des vérificateurs généraux. Les déficits des Villes sont devenus légion, particulièrement à Montréal, mais on compte sur Québec pour les éponger.

Disons-le, les contribuables sont loin d’en avoir pour leur argent. Ne perdons pas de vue un élément crucial. Qu’il provienne de Québec, d’Ottawa ou des Villes, l’argent sort toujours de la même poche, celle des contribuables.

Marlène Casciaro, Contribuable, Montréal