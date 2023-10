«Dommage que Gary Bettman ne puisse pas contrôler ce que les agents disent» - Allan Walsh

Allan Walsh a toujours pris un grand plaisir à dénoncer les agissements du commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH) Gary Bettman, et il a récemment réitéré.

Les décisions des officiels ont toujours fait beaucoup parler. On en a encore eu la preuve lors du duel entre les Rangers de New York et les Canucks de Vancouver, samedi soir. En prolongation, Chris Kreider s’est emparé de la rondelle après avoir visiblement fait trébucher Elias Pettersson.

Quelques secondes plus tard, les «Blue Shirts» sont allés marquer pour enregistrer le gain par le pointage de 4 à 3. Cette action n’a pas plu à beaucoup de monde, et c’est ainsi que l’agent des joueurs est allé invectiver Bettman sur la plateforme X (anciennement Twitter).

Walsh a indiqué que l’homme de 71 ans aurait convoqué les 32 directeurs généraux et entraîneurs-chefs du circuit à une réunion à Chicago pour les mettre en garde contre tout commentaire public critiquant les officiels.

Mais comme l’agent de Jonathan Huberdeau et David Perron, entre autres, ne fait pas partie de ce groupe, il s’est permis de le faire.

«Dommage que Gary Bettman ne puisse pas contrôler ce que les agents disent. Les officiels de la LNH sont un tas de déchets chauds», s’est-il exclamé dans une publication sur X.

Bref, il faudra compter sur Walsh pour continuer à interpeller Bettman sur la place publique dans le futur.