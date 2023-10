Fierté chez les Alouettes: personne de mieux placé que Kristian Matte...

Âgé de 38 ans, le Québécois Kristian Matte demeure le seul joueur actuel des Alouettes qui était présent la dernière fois que l’équipe avait réussi à obtenir plus de 10 victoires en une saison. C’était en 2012.

Debout dans le vestiaire après la victoire de 22 à 20 obtenue contre les Tiger-Cats de Hamilton, samedi, Matte savait trop bien que le travail est loin d’être terminé. Plus que quiconque, il pouvait néanmoins ressentir une grande fierté face à cette fiche de 11-7 en saison régulière après avoir vécu quelques années plus instables, particulièrement au niveau de l’état-major.

«C’est sûr qu’on éprouve une fierté avec ces 11 victoires, c’est spécial de réaliser ça pour une première fois depuis 2012, ça veut dire qu’on a travaillé fort, a convenu le joueur de ligne offensive. Ç’a pas nécessairement été facile tout au long de la saison, mais on n’a jamais lâché.»

«Je suis content, je suis fier, mais il en reste beaucoup à faire, a-t-il ajouté. Même aujourd’hui (samedi), on aurait pu se dire que le match important était celui de la semaine prochaine [contre ces mêmes adversaires en demi-finale de l’Est]. Notre mentalité est toutefois de démontrer à chaque match qu’il y a personne qui va travailler plus fort que nous.»

Le message de Maas

Cette identité, qui est celle des Alouettes, a été forgée par le message que répète sans cesse l’entraîneur-chef Jason Maas depuis le premier jour du camp d’entraînement.

«Même quand ça ne va pas bien, on va continuer, a résumé Matte. C’est du travail acharné. On n’arrête jamais. Comme on dit, on sort quand il pleut, on sort s’il neige. Dès le départ, Jason a donné l’image du facteur. Peu importe la météo dehors, on a un travail à faire.»

«Je n’y étais pas en 2012, le seul gars qui y était demeure Kristian Matte, a justement noté Maas, à propos de cette fiche de 11-7 en saison régulière. Nous avons beaucoup de caractéristiques appartenant aux bonnes équipes. Nous avons surtout un bon groupe de gars qui travaillent extrêmement fort. C’est un groupe spécial et je suis fier d’en faire partie. Je suis fier des 11 victoires, mais encore plus de la façon que les gars ont travaillé durant toute la saison.»

Un petit miracle

Pour ajouter à la fierté, il faut préciser qu’au moment de l’achat de l’équipe par Pierre Karl Péladeau, en mars dernier, l’organisation des Alouettes venait de traverser une saison morte très difficile. L’ancien propriétaire Gary Stern s’était précédemment dissocié des Alouettes, ce qui avait limité les actions pouvant être posées notamment auprès des joueurs autonomes. C’est un petit miracle si le club montréalais a pu afficher un dossier positif durant cette saison 2023.

«Nous sommes toujours très heureux de gagner, mais je suis aussi très fier de ce qui se passe avec l’organisation et de la manière dont les joueurs se comportent, a souligné Pierre Karl Péladeau, rencontré après le match de samedi. Je sens qu’il y a comme eu un regain de fierté qui est né durant la saison. Le momentum est très bon et l’équipe est bien positionnée.»

«Je suis extrêmement fier de l’équipe au complet, à partir d’en haut avec [le directeur général] Danny Maciocia et les gens dans les bureaux, de toutes les hommes et les femmes qui font partie de l’organisation, jusqu’aux joueurs, a renchéri Matte. C’est un sentiment incroyable.»