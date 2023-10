Floride: découvrir Disney avec un enfant autiste ou ayant des besoins particuliers

Votre enfant n’est pas tout à fait comme les autres... Mais comme tout bon parent, vous voulez ce qu’il y a de mieux pour lui. Disney vous semble inatteignable, même si cela reste une destination rêvée pour votre progéniture. Et bien voici de bonnes nouvelles pour vous ! Le parc d’attractions le plus célèbre au monde saura répondre à toutes vos attentes.

Annie Filion a des jumeaux autistes et, croyez-le ou non, elle est allée une trentaine de fois au pays de Mickey en leur compagnie. Disney fait tout pour faciliter sa vie et celle de ses enfants, et son expérience fut à ce point positive qu’elle est devenue conseillère spécialisée dans les voyages à Disney. Voici, selon elle, ce qui fait du pays de Mickey Mouse un endroit particulièrement inclusif et accueillant.

Du personnel formé et attentionné

Bien sûr, les parcs Disney ne conviennent pas à tous les enfants, mais les personnes présentant une différence ou un handicap sont toujours reçues à bras ouverts et le personnel est très sensible à leur réalité, considère Annie Filion.

« Tous leurs employés – que l’on appelle Cast Members – reçoivent une formation. Ils apprennent à reconnaître ces enfants, à être attentifs à leurs besoins et surtout à leur offrir de l’aide si nécessaire », nous dit la conseillère en voyages qui s’occupe, entre autres, d’aider les parents de ces enfants à bien planifier leur voyage à Disney.

Elle ajoute aussi que comme l’entreprise a la réputation de bien accueillir cette clientèle, il y a beaucoup de personnes avec des besoins particuliers qui fréquentent ses parcs d’attractions. Les employés sont donc habitués à interagir avec ces dernières.

D’ailleurs, avec ses jumeaux autistes, Annie Filion s’est parfois retrouvée dans des situations difficiles, comme cette fois où son fils William a décidé de grimper dans un décor, et s’est finalement retrouvé par terre, en pleurs. Les employés ont tout de suite su comment réagir avec lui, et cela a vraiment fait toute la différence pour les parents. Bref, l’ouverture d’esprit et l’inclusion sont des valeurs très importantes au sein de l’entreprise, estime la maman et conseillère en voyages.

Les files d’attente

Quand on lui demande quelle est la plus grande appréhension des parents d’enfants différents qui songent à visiter Disney, elle répond que ce sont les files d’attente dites « régulières » qui sont souvent très longues. Pour faciliter la vie à ces familles, Disney propose ce qu’on appelle le Disability Access Service.

En résumé, ce service permet d’obtenir des rendez-vous aux attractions, à l’aide de l’application mobile My Disney Experience. Lorsqu’il est temps de faire l’attraction, l’enfant ainsi que ses parents ou accompagnateurs peuvent alors emprunter la file rapide, la Lightning Lane. Les visiteurs doivent normalement payer plus cher pour accéder à cette file. Mais dans ce cas, ils n’auront pas de frais additionnels à débourser.

Pour y avoir accès, une inscription préalable est nécessaire. L’inscription peut se faire à l’avance par vidéoconférence sur le site web de Disney ou encore à l’un des comptoirs de services aux visiteurs à l’entrée de chacun des parcs. L’enfant pourra ensuite présenter son fameux bracelet magique Disney Band. Il est aussi possible de prouver son inscription via un téléphone cellulaire, une carte magnétique ou une montre Apple ayant été configurée.

Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite

Pour ceux qui l’ignorent, il est possible de louer des fauteuils roulants ou encore des triporteurs dans les parcs Disney où il y a des files d’attente spécifiques pour les accommoder.

Pour certains manèges, il est possible d’y monter sans même quitter son fauteuil roulant ou son triporteur.

Des espaces leur sont également réservés lors de spectacles, de parades ou de feux d’artifice, etc.

Il va sans dire que les chiens d’assistance avec certification sont acceptés dans les parcs et les hôtels de Disney.

Aires de repos et repas

Toutes ces activités peuvent parfois être étourdissantes et épuisantes, et c’est encore plus vrai quand il faut s’occuper d’un enfant aux besoins particuliers. Disney met donc à la disposition des visiteurs des zones spécialement aménagées pour un peu de calme et de repos. La meilleure façon de les repérer est de faire la demande aux Cast Members qui sont sur place. Des toilettes familiales sont disponibles pour pouvoir accompagner votre enfant. Il y a également des centres de premiers soins dotés d’une salle fermée où vous pourrez vous isoler avec votre enfant s’il est en crise ou surstimulé.

De plus, s’il doit suivre une diète particulière vous n’avez pas à vous inquiéter, car contrairement à d’autres parcs d’attractions, il est possible d’apporter sa propre nourriture, ce qui vous permet en même temps d’économiser.

Si vous préférez manger dans un restaurant Disney, sachez que l’entreprise prend très au sérieux les allergies alimentaires et tous les menus sont bien détaillés pour vous permettre de faire le meilleur choix pour votre enfant.

Un guide détaillé des attractions

Il se peut qu’une attraction ne convienne pas à votre enfant. Disney propose donc sur son site web un guide détaillé de toutes ses attractions. Il permet de savoir si certaines présentent des effets spéciaux susceptibles de déranger votre progéniture, comme des lumières intenses, des périodes de noirceur, des mouvements rapides, des odeurs, etc. Il indique aussi la durée de chaque attraction. Ainsi, vous pourrez choisir celles qui répondent le mieux à vos besoins.

D’ailleurs, Annie Filion suggère à tous les parents d’apporter des coquilles antibruit ou encore des écouteurs avec suppression de bruit pour les enfants sensibles aux sons.

Bon à savoir

VOYAGE EN AVION

Les voyages en avion peuvent représenter tout un défi pour un enfant autiste ou ayant des besoins particuliers, et il vaut mieux qu’il soit bien préparé avant le voyage. L’Aéroport international Montréal-Trudeau présente sur son site web, une vidéo, sous forme de scénario, qui permettra à votre enfant de connaître le fonctionnement de l’aéroport. De plus, une fois par année, l’aéroport organise, en collaboration avec Air Transat, une simulation où les enfants ayant des besoins particuliers peuvent se familiariser avec toutes les étapes de l’arrivée à l’aéroport jusqu’au décollage.

RABAIS SUR LES BILLETS D’AVION POUR PARENTS ET ACCOMPAGNATEURS

Lors de la réservation de votre vol, sachez qu’il est possible d’obtenir un rabais quand un accompagnateur est nécessaire. Les conditions varient selon les compagnies aériennes. Elles peuvent offrir des places adaptées ; il peut s’agir, par exemple, d’un siège avec plus d’espace, à proximité des toilettes ou d’une sortie. L’embarquement prioritaire sera aussi privilégié.

À retenir : il ne faut jamais hésiter à demander un fauteuil roulant à l’aéroport ou encore à utiliser les files d’attente réservées aux personnes avec un handicap.

