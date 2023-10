Ines Talbi: découvrir le plaisir d’apprendre en riant

Si elle avait pu, Ines Talbi aurait sauté à pieds joints dans plusieurs univers télé qu’elle a pu découvrir durant l’enfance et l’adolescence. L’artiste en aurait alors profité pour rejoindre des personnages attachants, dont divers imaginés par la scénariste Isabelle Langlois...

Ines, quelles émissions jeunesse vous ont marquée ?

Photo d’archives, télé-Québec

J’ai adoré Alphabus! J’étais complètement fan de Ticotine [jouée par Angèle Arsenault], la vieille dame qui nous apprenait la musique et qui vivait dans une horloge. Fripe et Pouille m’a beaucoup marquée aussi. Je les trouvais tellement créatifs et maladroits. Je voulais habiter avec eux dans leur espèce de loft chaotique. Évidemment, quand j’ai su que c’était Isabelle Langlois qui l’avait écrite, mon admiration pour elle a décuplé. Et Radio Enfer. C’était simplement extra. C’était drôle. Humain. Les personnages étaient tous un peu tout croches et tellement vrais. Un jour, je voulais être Maria Lopez, le lendemain, je voulais être Camille Bergeron (rires). Sans surprise, c’est Isabelle Langlois qui a écrit ce show aussi.

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

L’idée de l’absolu. La création. La découverte. L’essai-erreur. J’aimais les émissions qui me faisaient rire et apprendre. Je tripais sur des chiffres et des lettres (rires).

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez toute jeune ?

Photo d’archives, canal famille

Oui, on consommait pas mal la télé. Surtout le midi et les soirs de semaine. À condition d’avoir terminé tous nos devoirs et nos tâches ménagères.

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants ?

Je ne dirais pas « vouloir jouer », mais plutôt qu’il y a plein de personnages et de mondes dans lesquels j’aurais voulu m’inscrire et exister.

En terminant, quel univers voudriez-vous faire découvrir aux enfants ?

Photo tirée de Facebook, fripepouille

J’ai eu l’immense chance de jouer dans Alix et les Merveilleux. Ça me rend incroyablement fière. Probablement que je voudrais faire découvrir cette émission aux enfants que j’aime. Et plein d’émissions de mon enfance. C’était vraiment une autre époque.

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

Je m’ennuie de l’univers complètement disjoncté de mon époque et celle d’avant : Télé-Pirate, Passe-Partout, Sol et Gobelet... C’était tellement inventif et libre. Je sens que la télé jeunesse est aseptisée et malmenée. On devrait investir beaucoup plus et lui redonner ses lettres de noblesse.

Ines Talbi fait partie de la distribution de la nouvelle série La candidate, disponible sur Tou.tv Extra.

De plus, l’artiste signe la mise en scène du spectacle L’éternelle Renarde, sur les traces de Pauline Julien – dans lequel elle joue aussi – et qu’on pourra voir les 8, 9 et 10 décembre, à la Salle Claude-Léveillée de la Place des Arts.