Kate Winslet et sa vie de rêve sur l'île privée du milliardaire Richard Branson dans les Îles Vierges britanniques

Si l’actrice britannique Kate Winslet fait régulièrement des escapades dans une villa de Necker Island dans les Îles Vierges britanniques, au cœur des Caraïbes, c’est que son mari, Edward Abel Smith, n’est nul autre que le neveu du richissime homme d’affaires britannique Richard Branson à qui appartient Necker Island, une île privée paradisiaque qui compte des villas dont le luxe dépasse l’entendement.

Le milliardaire britannique Richard Branson s’est permis d’acquérir une île privée, pour lui et ses proches, Necker Island, un endroit au cœur d’un paysage digne des rêves les plus fous.

Photo fournie par The british virgin islands

Il y invite régulièrement des stars d’Hollywood aussi bien que de grandes personnalités. D’ailleurs, dans le livre d’or de la résidence principale, on compte notamment les signatures d’Harrison Ford, Steven Spielberg, Robert Di Niro, Mel Gibson, mais aussi la princesse Diana, les princes William et Harry, Nelson Mandela ou encore l’ancien président américain Barack Obama et son épouse Michelle.

Néanmoins, Kate Winslet, qui est devenue célèbre avec le film mythique Titanic, demeure une invitée spéciale depuis plusieurs années. L’actrice oscarisée pour son film Le liseur avait été invitée avec ses enfants par le magnat des affaires, fondateur du Groupe Virgin, pour y séjourner entre deux tournages. Par un « heureux hasard » son neveu, le millionnaire Edward Abel Smith, directeur marketing de l’expérience spatiale chez Virgin Galactic, également connu sous le pseudonyme Ned Rocknroll, était aussi présent sur l’île et la magie a opéré dans cet endroit de charme. Kate venait alors de divorcer de son second mariage avec le réalisateur Sam Mendes. Le coup de foudre mutuel a été aussi fort que l’ouragan Irène qui frappait au même moment sur l’île.

Photo d'archives, AFP

Après plus de 10 ans de mariage, le couple semble filer le parfait bonheur selon une entrevue accordée au New York Times et encore aujourd’hui Kate ne tarit pas d’éloges envers son amoureux avec qui elle a eu un troisième enfant.

L’actrice de 48 ans qui a pour résidence principale un domaine à West Wittering, sur le bord de la mer en Angleterre, qu’elle s’est offert pour 3,25 millions de livres sterling, peut échapper à la grisaille de sa Grande-Bretagne natale avec son amoureux pour se rendre à Necker Island régulièrement.

Necker Island

Auparavant endroit réservé pour ses proches dont sa femme Joan Templeman et leurs trois enfants et amis, Richard Branson propose depuis peu à quiconque a le portefeuille bien garni de louer une de ses villas à Necker Island pour ses vacances.

Photo tirée du site web de Virgin Limited Edition

Le PDG de l’empire Virgin qui compte une vingtaine de filiales dont les compagnies aériennes Virgin Atlantic, Virgin Australia en plus de la chaîne d’hôtels Virgin Hotels, ou encore Virgin Galactic dont l’objectif est de développer le tourisme spatial voulait s’offrir une maison dans les Caraïbes.

L’homme de 73 ans a eu un coup de foudre en 1978 pour Necker Island en survolant l’endroit situé au nord de l’archipel des Îles Vierges britanniques qu’il a pu acquérir en payant le gros prix sous certaines conditions notamment de préserver l’environnement.

Amoureux de l’Indonésie, il a choisi pour son île de reproduire le style de Bali. Tout l’ameublement a été acheté en Indonésie. En plus de la grande villa principale, qui compte 10 chambres et une piscine à débordement, on compte cinq pavillons balinais de trois chambres légèrement en retrait tous avec piscine, jacuzzi, vaste terrasse et plage privée. Des soins thérapeutiques et massages sont évidemment offerts sur place ainsi qu’un temple pour la méditation.

Photo tirée du site web de Virgin Limited Edition

En somme, une cinquantaine d’employés sont au service de Necker Island pour rendre l’expérience vacances inoubliable qui peut accueillir jusqu’à 48 personnes. L’endroit parfait pour y célébrer un mariage. D’ailleurs, Larry Page, le cofondateur de Google, y a célébré son mariage.

La clientèle richissime peut louer l’île entière de 30 hectares cet hiver pour 140 000 $ US par nuit. À ce prix, tous les repas et les boissons alcoolisées sont inclus ainsi que tous les équipements pour pratiquer de la voile, du ski nautique, du paddleboard et de la plongée.

On peut aussi y louer une suite à certaines périodes de l’année. La suite Bali est proposée à 7350 $ US par nuit.

Outre Necker Island, Sir Richard Branson a également fait l’acquisition d’une autre île de l’archipel, Moskito Island, son nouvel éden caribéen qui s’étend sur plus de 50 hectares, au coût de 15 millions de dollars américains, où il a investi des millions supplémentaires en travaux pour y construire un manoir de 11 chambres qui offre une vue sur 360 degrés sur les îles environnantes. Il est disponible à la location depuis 2021, pour environ 30 000 $ US par nuit. On y trouve aussi plusieurs villas également offertes en location dont le prix tourne autour de 17 000 $ US par nuit.

Photo tirée du site web de Virgin Limited Edition

De véritables îles vierges

Situé à proximité des Îles Vierges américaines à l’est de la République dominicaine non loin de Porto Rico, on y trouve des plages paradisiaques aux eaux cristallines entourées de montagnes verdoyantes.

Les Îles Vierges britanniques contrairement aux Îles Vierges américaines sont encore de véritables oasis de paix vierges préservées du tourisme de masse.

Appartenant au Royaume-Uni, l’archipel compte un chapelet d’une cinquantaine d’îles et îlots dont seulement 16 sont habités. Les quatre îles principales sont Tortola, Virgin Gorda, Jost Van Dyke et Anegada. Tortola, la plus grande de l’archipel abrite la capitale, Road Town, et le parc national du mont Sage.

La destination a tout pour charmer avec ses lagons bleus baignés par la mer des Caraïbes au sud et l’océan Atlantique au nord.

L’endroit est considéré comme le paradis de la voile puisqu’elle permet de visiter plusieurs îles en un seul voyage. On peut ainsi naviguer entre les îles, voire s’arrêter sur l’une d’elles pour y découvrir une plage paradisiaque en toute intimité.

Plusieurs excursions en voiliers ou en catamaran sont offertes pour une journée d’îles en îles. On vous emmènera à des endroits pour pratiquer le surf ou encore pour nager avec les dauphins selon vos goûts. On peut également louer un bateau avec ou sans équipage.

Les incontournables

Le magnifique parc national des Baths, situé à la pointe sud-ouest de Virgin Gorda, à moins de 30 minutes de bateau de Tortola, est l’une des escales emblématiques des Îles Vierges britanniques. L’endroit est unique avec ses imposants rochers de granit formant des grottes mystérieuses où des piscines naturelles aux eaux émeraude sont dissimulées entre des criques au sable blanc. L’endroit rappelle les Seychelles.

Norman Island est un autre incontournable. Cet ancien repaire de pirates est un endroit prisé pour pratiquer la plongée en raison de ses grottes, ses coraux et ses fonds marins sublimes.

Rendre le rêve accessible

Photo tirée du site web de Virgin Limited Edition

Même si les villas de Richard Branson sont inaccessibles pour la grande majorité des touristes, il est tout de même possible de partir en vacances dans les Îles Vierges britanniques, et ce, même s’il s’agit d’une destination, somme toute, haut de gamme plus chère qu’ailleurs dans les Caraïbes. À titre d’exemple, on peut se rendre au Top of the Hill Blue Sunshine sur l’île de Tortola. On débourse environ 1175 $ CAD pour un séjour d’une semaine cet hiver pour deux personnes pour un appartement deux chambres avec vue sur la mer.