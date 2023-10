La fonte des glaces réveille des microorganismes «zombies»

Pendant que l’Halloween approche et que les températures saisonnières battent des records, le réchauffement de la planète pourrait faire ressurgir des bactéries et des virus «zombie» qui datent de milliers d’années.

«C’est bien connu en microbiologie que des virus et bactéries gelés depuis très longtemps peuvent être réactivés sans avoir rien perdu de leurs propriétés lorsque la température remonte au-dessus du point de congélation», confirme Benoit Barbeau, professeur de sciences biologiques de l'UQAM et expert en virologie.

S’il devait parier sur la probabilité qu’un microorganisme «zombie» ressuscite des glaces et contamine la population humaine, il irait du côté des bactéries plutôt que des virus, dont les propriétés sont très différentes.

À son avis, les probabilités sont très minces qu’un virus trouve l’hôte qui passerait jusqu’à l’humain. «Mais en sciences rien n'est impossible», lance-t-il.

Vieux de 38 000 ans

Un virus «zombie» vieux de 38 000 ans a été découvert à 16 m de profondeur dans le pergélisol de la Sibérie par une équipe française l’an dernier. Inconnu jusque-là, il faisait partie d’un groupe de 13 nouveaux virus de la famille des Pandoraviridés qui étaient en mesure d’infecter les cellules hôtes à la suite de manipulations de laboratoire, relate l’article publié dans la revue Viruses en février 2023. Mais rien à craindre pour l’humain. Ces virus n’infectent que des amibes.

Malgré tout, selon les auteurs, une attention particulière devait être portée envers ces microorganismes gelés en préservant le pergélisol pour éviter que de nouveaux pathogènes soient libérés.

Virus et bactéries, deux mondes

En 2016, un garçon de 12 ans est mort en Sibérie après avoir été infecté par une bactérie libérée par la carcasse d’un caribou gelé depuis plusieurs décennies. Ce cas célèbre de mortalité due à la maladie du charbon (Anthrax) qui a contaminé 90 personnes et provoqué la mort de 2000 caribous en Russie demeure toutefois exceptionnel.

INSERER ICI 64738.jpg

Il faut savoir que les virus ont besoin d’un hôte pour se développer alors que les bactéries n’ont besoin que d’un milieu adéquat et d'une température viable. «Un virus qui dégèle doit trouver immédiatement un organisme capable de l’accueillir. Ça peut être une cellule ou un organisme complexe comme une plante, un champignon ou un insecte. Sans cet hôte il va tout simplement disparaître», explique le professeur Barbeau.

La bactérie n’a besoin que d’un milieu nutritif et d’une température adéquate pour se diviser en 2, 4, 8, etc. En quelques jours, la colonie bactérienne peut commencer à provoquer des dommages.

INSÉRER ICI 64738.jpg

Étudier des virus extrêmes

Microbiologiste spécialisée dans l’écologie des microorganismes du Grand Nord, Catherine Girard se rend depuis 2009 dans l’un des points les plus nordiques de la planète à tout juste 700 km du pôle Nord afin d’étudier les virus en situation extrême. «L’objectif de mes travaux de recherche est de mieux comprendre l’écosystème très fragile de la cryosphère», explique au Journal cette professeure de l’Université du Québec à Chicoutimi.

INSÉRER ICI 64712.jpg

Quinze pour cent du continent dans l’hémisphère nord est constitué de sol gelé en permanence. Contrairement à ce qu’on peut penser, ces milieux regorgent de vie, mais la science n’en connait qu’une minuscule partie. «Par exemple, moi je m’intéresse à la vie microbienne qui est à la base de la chaîne alimentaire dans le temps très court où le glacier fond.»

Le site de ses recherches, au Nunavut, est trop nordique pour les ours polaires et il arrive que des blizzards arrachent les tentes en plein juillet, et les seuls organismes vivants complexes sont des tapis verdâtres d’algues microscopiques et des nématodes. Mais c’est le meilleur endroit pour étudier le «lifestyle rock’n’roll des microorganismes de l’extrême», selon l’expression de la chercheuse, capables de survivre aux froids polaires suivis de bombardements de rayons UV.

Elle est entourée de virus «zombies» mais elle n’en craint rien car elle estime ses chances de contamination à «presque zéro». C’est plutôt ce milieu qui doit craindre l’activité humaine, qui menace le fragile écosystème arctique.