[EN IMAGES] L’Halloween au Québec racontée par les archives

Les feuilles tombent, le vent devient frisquet, et les lattés aux épices d’automne sont omniprésents... le mois d’octobre est enfin de retour! Avec le raccourcissement progressif des jours, de nombreuses traditions automnales marquent la transition vers la noirceur hivernale.

Au début du régime colonial, par exemple, les premiers Français importent avec eux l’observation de la Toussaint, célébrée le 1er novembre. Cette fête catholique est l’occasion de commémorer les morts et les saints inconnus. Cette fête fut très probablement inspirée des premières traditions païennes voulant que cette période de l’année soit celle où la division entre le monde des vivants et celui des morts est la plus étroite. À l’autre extrémité des ténèbres hivernales, le Mardi gras souligne le début de la fin de cette noirceur. Au Québec, les carnavals costumés furent longtemps associés à cette fête.

Aujourd’hui, alors que la Toussaint et le Mardi gras s’éclipsent de la culture québécoise, une nouvelle fête populaire gagne en popularité, partageant pourtant certains éléments des deux premiers: l’Halloween. Certains y voient une réponse à l’américanisation de la société québécoise, d’autres y voient plutôt un effet de la transition d’une société agricole vers une société de consommation. Peu importe la raison, les collections de Bibliothèque et Archives nationales du Québec démontrent en tout cas que l’Halloween au Québec a une histoire plus ancienne qu’on serait porté à le croire!

ARCHIVES NATIONALES À QUÉBEC (P630, S15, D650). PHOTO GEORGE A. DRISCOLL

1) Origines écossaises

La patrie, le 23 octobre 1920, samedi 23 octobre 1920, p. 12.

L’Halloween (aussi épelée Hallowe’en, ou All Hallow’s Eve dans les sources) apparaît pour la première fois à l’imprimé au Québec à la fin du XVIIIe siècle. En 1793, le Quebec Magazine reprend et publie un recensement des écrits du célèbre poète écossais Robert Burns dans lequel on mentionne son poème Hallowe’en, publié en 1786. Moins d’un siècle plus tard, soit en 1884, la fête évoque déjà (pour ceux qui la célèbrent) un sentiment de nostalgie, comme en témoigne La Minerve en parlant de «l’Auld Hallowe’en».

Gravure et texte tirés de : « Halloween veille de la Toussaint », L’Opinion publique, Vol. 11, no 46, le 11 novembre 1880, p. 547. COLLECTION DE BANQ (0002743150).

À ses débuts au Québec, cette fête est toutefois associée aux Écossais, faisant presque office de fête patriotique (alors que la vraie fête nationale écossaise, la Saint-André, ou Saint-Andrews, est plutôt célébrée le 30 novembre). En effet, au XIXe siècle, les mentions de l’Halloween dans les périodiques francophones réfèrent surtout à la fête annuelle organisée par la Caledonian Society de Montréal, fondée en 1856 et «fréquentée par l’élite de la société écossaise». L’événement célèbre la culture écossaise sous toutes ses formes: c’est l’occasion de mettre de l’avant les danses traditionnelles d’Écosse, de proposer «[des] exercices littéraires», et même de lancer un concours pour trouver le «meilleur joueur de Musique Écossaise sur le violon».

La présence de «notabilités, politiques et autres» aux soirées d’Halloween de la Société calédonienne donne à l’événement un penchant politique. Année après année, on invite des personnages importants pour y prononcer des discours. En 1877, Sir John A. MacDonald est l’invité d’honneur, suivi dix ans plus tard de Sir Wilfrid Laurier. La présence d’invités canadiens-français, comme «notre poète national» Louis Fréchette, est d’ailleurs vue comme «un signe encourageant d’union entre les Canadiens d’origine différente».

2) «Une soirée d’un nouveau genre» qui ne plaît pas à tout le monde

ARCHIVES NATIONALES À QUÉBEC (P547, S2, SS7, D12, P008), AUTEUR : INCONNU.

ARCHIVES NATIONALES À QUÉBEC (P547, S2, SS7, D12, P008), AUTEUR : INCONNU.

Qui observe l’Halloween et comment on la célèbre varie entre milieux ruraux et urbains, entre publics francophones ou anglophones et, enfin, selon la géographie. En effet, sur ce dernier point, il faut se rappeler que près d’un million de Canadiens français du Québec émigrent vers les États-Unis en quête d’emplois entre 1840 et 1930. Cette nouvelle proximité avec les Américains encourage des emprunts culturels, et l’Halloween ne fait pas exception.

En 1904, La Presse écrit: «Une soirée d’un nouveau genre avait lieu l’autre jour à la salle Ste Famille de la paroisse St Antoine de [Worcester, Massachusetts]. On avait imité la fête américaine de la Hallowe’en, et la salle Ste Famille était décorée de citrouilles découpées en transparents, et de figures fantastiques des plus bizarres. Trois cent soixante-quinze personnes se pressaient dans la salle, et l’on s’est amusé ferme jusqu’à une heure avancée. M. le curé Chicoine a raison d’être fier du succès de cette innovation.»

Cela peut étonner de voir l’Église catholique s’approprier la fête. En réalité, cette ouverture semble plutôt dépendre du côté de la frontière. Du côté américain, les Canadiens français y voient sans problème un penchant festif de la Toussaint, plus solennelle. En 1922, les Chevaliers de Colomb à Old Orchard, dans le Maine, organisent «un joyeux parti de Halloween», qui attire environ une centaine de personnes. Au Québec, toutefois, l’Halloween a plus de difficulté à surmonter la méfiance d’une élite plus conservatrice.

Par exemple, en 1883, La Patrie de Montréal avertissait des dangers du spiritisme pratiqué pour l’occasion. La Presse écrit en 1897: «C’est une soirée mystique et mystérieuse; la terre est comme prise d’assault [sic] par tous les esprits qui errent à l’aventure parmi nous, la nature en est comme saturée. C’est alors que l’art de divination atteint son plus puissant pouvoir. Les cartomanciens et, en particulier, tous les imposteurs qui se piquent de pouvoir “faire parler les esprits”, prétendent en obtenir les révélations les plus fantastiques.»

Dernier exemple, le directeur de L’Action catholique écrit ces lignes en 1924: «On s’est distrait de l’au delà [sic] en se plongeant dans les plaisirs, dans les affaires, en en faisant l’unique but de sa vie. On a été jusqu’à se prêter avec une complaisance à ces ridicules coutumes de l’Halloween qui tendent à substituer sournoisement aux salutaires pensées de la Toussaint et du jour des Morts, les macabres facéties des sorcières, des chats noirs, des hiboux et des loup-garous [sic]. »

Le Monde illustré, Vol. 12, no 600, le 2 novembre 1895, p. 400. COLLECTION DE BANQ (0002748626).

À Québec, les journaux accordent davantage d’attention aux célébrations de la Toussaint, une «grande fête, l’une des plus solennelles du culte catholique». En 1893, le journal L’Électeur faisait état des célébrations à la basilique Notre-Dame-de-Québec «bondée» de paroissiens, à la «musique [...] délicieuse» de l’église Saint-Roch, et à la messe de l’église Saint-Jean-Baptiste officiée par «M. [Joseph-Omer] Plante, professeur d’histoire au Séminaire». N’empêche, en cette fin du XIXe siècle, l’influence de l’Halloween s’infiltre déjà dans l’observation de la Toussaint, comme le démontre une gravure d’Edmond-Joseph Massicotte. Publiée en 1895, cette représentation de la fête catholique incorpore des citrouilles et des masques, typiques de l’Halloween.

3) Mauvais tours...

ARCHIVES NATIONALES À QUÉBEC (P547, S2, SS7, D12, P009), AUTEUR: RAPHAEL TUCK & SONS

Pour les petits malins, l’Halloween est également l’occasion de jouer de mauvais tours. En 1891, par exemple, le vol d’enseignes soulève la grogne des citoyens de Waterloo, en Estrie. Certains décident même de s’armer. D’ailleurs, de telles menaces de violence contre les «farceurs» apparaissent à quelques reprises dans les périodiques de la fin du XIXe siècle. Au fil des années, on rapporte de nombreux autres «tours»: vols de barrières de clôture, réverbères éteints et, en 1885 dans les Cantons de l’Est, des «voitures, charrues et des herses sur le toit des granges».

En 1922, L’Action catholique publie au sujet de l’Halloween à Ottawa: «Plusieurs fausses alarmes ont été sonnées à Ottawa la veille de la Toussaint par ceux qui célébraient “l’haloween” [sic]. Quant aux autres méfaits, bris de vitres, persiennes enlevées, chaises de verandah [sic] placées dans les poteaux, on en a commis dans toutes les parties de la ville. Il y a eu procession de jeunes gens en costumes de carnaval. Pendant plusieurs heures, la capitale a été très animée.»

Les gens qui critiquent ces activités peuvent s’éloigner du raisonnable, toutefois. Le lecteur Ferdinand Belanger exprime son mécontentement dans un commentaire empreint de racisme: «Voilà encore une coutume étrange, et qui, jusqu’à preuve du contraire, me semble venir en droite ligne du paganisme américain via Oklahoma ou le Texas [...] Ces mascarades, processions de supposés fantômes, citrouilles grotesques et gravures macabres à la montre des magasins, pour célébrer la commémoration des morts, nous transporte [sic] dans la barbarie de l’Afrique équatoriale. Et encore...»

En somme, les mauvais tours, les batailles et les scandales sont si communs à l’Halloween au tournant du XIXe siècle qu’on y voit même parfois l’obligation de mentionner les soirées... tranquilles! C’est le cas en 1903 à Arthabaskaville où on y publie que «[l]a Halloween s’est passée bien tranquillement».

4) Une tradition qui évolue et se fait adopter

ARCHIVES NATIONALES À QUÉBEC (P547,S2,SS7,D12,P004) AUTEUR : JULIA WOODWORTH CUPID CARDS – HALLOWEEN SERIES

Bien que l’Halloween demeure une tradition surtout anglophone, les périodiques francophones s’y intéressent de plus en plus au fil des années. Dès la fin du XIXe siècle, ceux-ci commencent à en décrire les traditions. Ces descriptions permettent de comprendre la présence d’imagerie normalement associée à... la Saint-Valentin! En effet, cupidons et jeunes amoureux se trouvent souvent sur les premières cartes postales d’Halloween (vous pouvez d’ailleurs en voir parmi notre sélection de cartes de la Collection Magella Bureau aux Archives nationales à Québec). C’est que la fête à cette époque est vue comme l’occasion de consulter l’au-delà pour percer les mystères de l’avenir de sa vie amoureuse.

En 1896, Le Courrier de Saint-Jean décrit les jeux divinatoires pratiqués par les jeunes filles, qui, «assis[es] autour du foyer», consultent «les oracles [...] pour savoir si elles trouveront un mari dans les douze prochains mois». Le jeu d’attraper des pommes en les croquant dans une cuve d’eau, tradition qui est restée jusqu’à aujourd’hui, a eu lui aussi des connotations amoureuses. En 1902, Le Sorelois explique entre autres que «[si] vous mordez une pomme à minuit, devant une glace, l’image de votre fiancé vous apparaît tout aussitôt derrière votre épaule.»

Alors que ces mots nous éclairent sur les motifs derrière les images mentionnées plus tôt, d’autres traditions d’Halloween semblent déjà répandues en cette fin de siècle, comme l’indique Le Courrier de Saint-Jean: «Pas n’est [sic] besoin de parler des tours joués par les écoliers, des enseignes décrochées, des cent cloches sonnées par les mains inconnues, des masques, des citrouilles métamorphosés [sic] en diables, etc., tout le monde connaît ces pratiques.» Quant à la tradition du porte-à-porte en quête d’une «contribution d’Hallowe’en», elle est certainement plus ancienne que sa première mention publiée en français à Montréal dans Le Journal en 1902.

ARCHIVES NATIONALES À QUÉBEC (P547, S2, SS7, D12, P7), AUTEUR : INCONNU

Alors que les journaux sous-entendent une participation croissante à l’Halloween par les francophones du Québec, elle est davantage marquée chez ceux qui résident en dehors de la province. En Ontario français, Le Droit rapporte en 1923 «une soirée intime travestie» qui a lieu à «Chutes L’Esturgeon» (Sturgeon Falls). On y rapporte des «salons [...] décorés de motifs d’Halloween [avec] danse, chant et musique». Parmi les déguisements, on y trouve un revenant, des Bretonnes, des Turques, une sorcière, une bergère, un cavalier, une chauve-souris, un papillon et «une indienne (canadienne)».

Tout de même, l’Halloween au Québec continue sa tranquille montée en popularité dans la société francophone, même en musique! Vers 1926, on lance sur disque pour gramophone la double gigue Halloween d’Adélard et Mézillia Lebrun (consultable sur BAnQ Numérique). Enfin, après quelques décennies, la fête se popularise en région: par exemple, en 1961, le Club Rotary de Beauceville organise une soirée récréative à l’occasion de l’Halloween.

5) Commercialisation et modernité d’une «nouvelle» fête

La Presse, 16 octobre 1956, le mardi 16 octobre 1956, p. 5. COLLECTION DE BANQ (0000082812)

La commercialisation de l’Halloween au XXIe siècle n’a rien de nouveau en soi: déjà en 1891, on annonce à Montréal la vente de pommes et de noix «en quantité pour Halloween». La tradition de confectionner soi-même un déguisement, quant à elle, donne du fil à retordre alors qu’apparaissent les premières publicités de vente de costumes d’Halloween au milieu des années 1950. Dans les régions moins marquées par l’influence anglophone, la commercialisation de la fête d’Halloween est plus tardive. En Beauce, par exemple, les publicités de friandises d’Halloween n’apparaissent qu’à partir des années 1960.

Devant la popularité croissante du porte-à-porte pour quêter des bonbons, la sécurité des enfants devient rapidement un enjeu. Pour y répondre, UNICEF Québec, Parents-Secours, les Corps policiers du Québec et la Ligue de la sécurité du Québec s’unissent pour créer, en 1980, la mascotte Claude la Citrouille. Celle-ci aura comme mission de faire la promotion de la sécurité pendant l’Halloween à l’échelle de la province. Un survol des périodiques de l’époque indique que la mascotte est active au moins jusqu’en 1991.

L'écho de Frontenac, le 28 octobre 1980, Cahier 1, p. A-18. COLLECTION DE BANQ (0005226299).

En somme, qu’il s’agisse de l’importante augmentation de publicités d’Halloween à partir des années 1950, de la création de Claude la Citrouille dans les années 1980, ou même de la récente controverse liée à la fête reportée à cause de la météo en 2019, la place accordée à cette fête dans le discours public démontre son enracinement dans notre société. Peu importe ses débuts difficiles à l’époque où un conservatisme catholique planait sur la province, il est indéniable que depuis, l’Halloween est devenue une tradition adoptée par une culture québécoise en évolution constante.

Un texte de Joseph Gagné, archiviste aux Archives nationales à Québec, BAnQ

