NFL: les Cowboys ne font qu’une bouchée des Rams

En plein contrôle de leur sujet, les Cowboys de Dallas l’ont facilement emporté 43 à 20 contre les Rams de Los Angeles, dimanche au AT&T Stadium.

La première partie de la rencontre a totalement tourné au cauchemar pour les Rams (3-5), qui ont encaissé cinq touchés lors des deux premiers quarts. CeeDee Lamb a d’ailleurs adoré martyriser la défense des visiteurs, lui qui a atteint la zone payante à deux reprises.

La connexion entre lui et son quart-arrière Dak Prescott était à point. Après seulement une période de jeu, Lamb avait capté neuf passes de son coéquipier, pour des gains de 122 verges. Quant au second nommé, il a présenté une récolte de 304 verges sur 25 passes réussies sur la totalité de la rencontre.

Seule légère tache à son après-midi de travail, le numéro quatre des Cowboys (5-2) a subi trois sacs du quart.

Quant aux Rams, le réveil est venu bien trop tard, inscrivant un touché avec neuf secondes à faire au deuxième, puis un autre lorsque le cadran affichait 11 min 35 s à écouler au troisième quart. Matthew Stafford, qui était incertain de participer à la joute, a connu beaucoup de difficultés, affichant seulement un rendement de 13 en 22 par la passe, amassant au passage 162 verges par la voie des airs.

La formation de Dallas reste donc parfaite à la maison, tandis que les Rams ont enregistré un deuxième revers à l’extérieur avec cette défaite.

Les Cowboys affronteront les Eagles à Philadelphie, dimanche. Los Angeles tentera de renouer avec la victoire contre les Packers de Green Bay le même jour.

Jalen Hurts sensationnel dans la victoire

Ce fut bien mal parti pour les Eagles de Philadelphie (7-1), mais le brio du quart-arrière Jalen Hurts leur a permis de partir de Washington avec la victoire face aux Commanders (3-5) 38 à 31.

Tandis que le pointage affichait un avantage de 14 à 3 en faveur des locaux, A.J. Brown a capté une passe de Hurts sur 16 verges dans la zone des buts des Commanders à une main. Ce dernier a par la suite été inarrêtable, rejoignant une nouvelle fois Brown au retour des vestiaires, cette fois-ci sur 25 verges.

Sa plus belle pièce de jeu a eu lieu au quatrième quart lorsqu’il a réussi à trouver DeVonta Smith sur 38 verges pour un autre touché. Hurts a fini la rencontre avec quatre passes de touché et des gains de 319 verges par les airs. C’est la troisième fois depuis l’an dernier que l’athlète de 25 ans complète au moins trois passes de plus de 15 verges menant à un touché dans le même match. Personne d’autre n’a réussi un tel fait d’armes sur cette période.

Une autre défaite pour les Patriots

Même s’il n’a pas connu une performance aussi spectaculaire que Hurts, Tua Tagovailoa a pris les choses en main dans la victoire de 31 à 17 des Dolphins de Miami (6-2) face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre (2-6).

Il a complété trois passes de touché, dont deux de plus de 30 verges, et a amassé un total de 324 verges par les airs. Jaylen Waddle (neuf réceptions) et Tyreek Hill (huit réceptions) ont été ses cibles favorites. D’ailleurs, les deux derniers cités ont tous les deux inscrit un touché.

Chez les Patriots, Mac Jones a encore connu des difficultés, ne complétant que 19 des 29 passes qu’il a tentées pour des gains de 169 verges.