Planter des bulbes de tulipes: transformez votre gazon monotone en pelouse fleurie

Une pelouse ne doit pas être entièrement couverte de graminées pour être fonctionnelle et esthétique. Elle peut très bien être diversifiée et constituée d’autres végétaux que des graminées telles que le fameux pâturin du Kentucky.

Lorsqu’une pelouse comprend aussi des fleurs, elle résiste beaucoup mieux à la chaleur et à la sécheresse et fournit également du nectar aux insectes pollinisateurs. Alors, que diriez-vous de donner un brin d’originalité à votre aménagement en transformant votre gazon uniforme en une magnifique pelouse fleurie ?

De nombreuses plantes bulbeuses à floraison printanière de petite taille, telles que les crocus, les perce-neige et les scilles, peuvent être plantées directement dans la pelouse. Leurs tiges et leurs feuilles n’éprouveront aucune difficulté à se faufiler à travers les brins d’herbe et les racines du gazon. Le printemps venu, vers la fin de mars ou en avril selon les régions, ces végétaux seront les premiers à arborer leurs fleurs et à égayer les jardins.

Plantation automnale

La plantation des plantes bulbeuses à floraison printanière se fait à l’automne. Sans une période de dormance au froid, ces végétaux ne fleurissent tout simplement pas. Disponibles dans les jardineries à l’automne, ces bulbes doivent être mis en terre en octobre et en novembre. Dans certaines régions où la terre tarde à geler, il est encore possible d’effectuer leur plantation avec succès jusqu’en décembre.

Pour donner un effet d’allure naturelle, il est recommandé de disposer les plantes bulbeuses à floraison printanière en petits groupes à divers endroits dans une pelouse. Pour chaque massif, en utilisant un coupe-bordure, vous devez d’abord effectuer une coupe en forme de H dans votre pelouse de façon à former deux plaques de gazon que vous pourrez ensuite rabattre sur les côtés. Une fois le sol mis à nu, ameublissez-le et ajoutez-y du compost ainsi que des os moulus.

Photo fournie par Albert Mondor

Disposez vos bulbes en les enfouissant de 5 à 10 cm dans la terre. Replacez le gazon en le tassant un peu, particulièrement aux joints, et arrosez.

Première tonte

Une fois leurs fleurs fanées, les plantes bulbeuses doivent rapidement emmagasiner des sucres afin d’assurer leur floraison de l’an prochain. Ainsi, assurez-vous de couper leur feuillage uniquement lorsqu’il est complètement jauni, sans quoi elles ne pourront capter suffisamment de soleil pour fabriquer leurs réserves énergétiques. Il est donc préférable d’attendre cinq à six semaines après que leur floraison soit terminée – lorsque leur feuillage commence à jaunir – pour effectuer la première tonte du gazon.

CINQ BULBES DANS VOTRE PELOUSE

Voici la description de cinq plantes bulbeuses à floraison printanière tout à fait exceptionnelles que je vous suggère de planter dès maintenant dans votre pelouse.

Crocus « Blue Pearl »

Photo fournie par Sarah Raven

Hauteur : 10 cm

Largeur : 5 cm

Floraison : blanc et bleu en avril

Exposition : soleil, mi-ombre

Sol : s’adapte à divers types de sols bien drainés

Rusticité : zone 3

Le crocus « Blue Pearl » produit sa floraison très hâtivement, soit vers le début d’avril, parfois même dès la fin de mars. Ses jolies fleurs au cœur jaune et aux tépales blancs teintés de bleu violacé ne manquent pas de capter l’attention.

Muscari d’Arménie

Photo fournie par Longfield Gardens

Hauteur : 15 cm

Largeur : 10 cm

Floraison : bleue

Période de floraison : mi-mai à la mi-juin

Exposition : soleil, mi-ombre

Sol : s’adapte à divers types de sols bien drainés

Rusticité : zone 3

Facile à cultiver, polyvalent et très florifère, le muscari d’Arménie est sans contredit l’une des plantes bulbeuses à floraison printanière les plus longévives. Ses petites fleurs, d’un bleu violacé très profond, sont massées en grappes compactes au bout de courtes tiges. Sa floraison dure près d’un mois.

Fritillaire de Michailovsky

Photo fournie par Albert Mondor

Hauteur : 15 cm

Largeur : 10 cm

Floraison : pourpre et jaune à la fin de mai et au début de juin

Exposition : soleil

Sol : modérément riche et bien drainé

Rusticité : zone 4

Originaire de Turquie, cette fritillaire arbore d’étonnantes fleurs en clochettes pourpres dont l’extrémité est colorée de jaune. Tout à fait inusitée, cette plante bulbeuse confère beaucoup d’originalité aux aménagements et aux pelouses où on l’intègre.

Perce-neige « Mount Everest »

Photo fournie par J. Parker's

Hauteur : 20 cm

Largeur : 15 cm

Floraison : blanche marquée de taches vertes en avril

Exposition : soleil, mi-ombre, ombre

Sol : riche et frais, mais bien drainé

Rusticité : zone 3

Le perce-neige « Mount Everest » doit être planté dans un sol riche en humus, frais, mais bien drainé, au soleil comme à l’ombre moyenne. Cette plante bulbeuse est l’une des premières à fleurir au printemps, habituellement au début d’avril, parfois dès la fin de mars.

Scille de Sibérie

Photo fournie par Longfield Gardens

Hauteur : 15 cm

Largeur : 8 cm

Floraison : mi-avril au début de mai

Exposition : soleil, mi-ombre, ombre légère, ombre moyenne

Sol : s’adapte à divers types de sols bien drainés

Rusticité : zone 2

La scille de Sibérie est une plante bulbeuse très robuste qui survit sans problème aux dures conditions hivernales qui sévissent en zone 2. Comme elle se multiplie et se naturalise très rapidement, elle pousse bien dans une pelouse ou à travers un couvre-sol vivace, comme la petite pervenche par exemple.