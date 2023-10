Réouverture de la Voie Maritime: une entente est conclue

Une entente est conclue entre la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent (CGVMSL) et les représentants UNIFOR et ses 360 employés syndiqués mettant fin à la grève qui dure depuis une semaine.

L'entente devra être ratifiée par les employés au cours des prochains jours, a précisé la CGVMSL par communiqué dimanche soir.

«Nous commencerons immédiatement à mettre en œuvre notre programme de réouverture à la navigation et à faire passer les navires progressivement à compter du lundi le 30 octobre», a-t-il été précisé.

Les employés seront ainsi de retour au travail dès 7 h.

«Nous avons en main une entente qui est équitable pour les travailleurs et qui assure un avenir solide et stable à la Voie Maritime», a estimé Terence Bowles, président et chef de la direction de la CGVMSL.

Il a également affirmé que la grève «n'a pas été facile pour personne» évoquant notamment «tous ceux qui dépendent de ce corridor de transport vital des deux côtés de la frontière canado-américaine».

Rappelons que les quelque 360 travailleurs syndiqués de la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, représentés par Unifor au Québec et en Ontario, avaient déclenché une grève le 22 octobre notamment en raison des offres patronales en matière salariale rejetées par le syndicat.