«Révolution»: Gabrielle élimine sa meilleure amie

Gabrielle Boudreau a eu la surprise de se retrouver au face-à-face de Révolution, ce dimanche, avec son amie Isabelle Sue. Les deux ont choisi de faire un numéro ensemble plutôt que de s’affronter, mais les maîtres ont finalement dû trancher.

Lorsqu’ils ont décidé d’opposer Gabrielle et Isabelle dans le face-à-face, les maîtres ne savaient pas que les deux danseuses étaient amies.

«Isabelle était la seule candidate contre laquelle je ne voulais pas me retrouver, parce que c’est une personne que j’aime beaucoup et que j’admire, a raconté Gabrielle. C’était impossible pour moi d’imaginer vouloir l’éliminer, je lui souhaitais de rester dans la compétition, plus que n’importe quelle autre personne.»

Les deux femmes ont, dans un premier temps, envisagé de danser ensemble, mais la production leur a demandé de jouer le jeu du face-à-face. Elles ont alors décidé de créer un numéro en commun, avec la même chanson, où chacune aurait sa partie solo.

«On a tout fait pour garder notre esprit d’équipe dans cette étape en apportant quelque chose qui n’a jamais été vu. On avait chacune notre histoire personnelle, on incarnait les mêmes insécurités en tant qu’artistes.»

La collaboration entre les deux danseuses a surpris les maîtres, mais comme l’a dit Mel Charlot, «on ne part pas toujours à la guerre de la même façon».

Gabrielle a obtenu deux votes et a donc laissé son amie sur le carreau. «Je lui souhaitais de continuer la compétition. Sur le moment, ça m’a fait plus mal de voir son parcours se terminer que le plaisir de voir le mien se poursuivre. Ça me blessait de savoir que j’étais la raison de son élimination.»