Rude journée pour les quarts-arrière dans la NFL

Être quart-arrière apporte la gloire, mais c’est aussi un métier dangereux. C’est une véritable hécatombe qui a frappé les joueurs à cette position névralgique dans la huitième semaine d’activités de la NFL.

Les plans d’une équipe peuvent changer drastiquement en un claquement de doigts. Ou plutôt en un claquement de tendon, parfois...

Parlez-en aux Vikings, qui malgré une troisième victoire de suite, cette fois face aux Packers, ont probablement perdu les services de Kirk Cousins pour le reste de la saison.

Le pivot des Vikings a senti une vive douleur sans le moindre contact et a dû quitter le match. C’est souvent indicateur d’une rupture du tendon d’Achille, ce que plusieurs informateurs avançaient à peine une heure après la rencontre.

Pour les Vikings, les conséquences sont majeures. Cousins n’a jamais raté un match à ce jour pour cause de blessure. Il revendiquait déjà 18 passes de touchés cette saison.

L’équipe doit maintenant s’en remettre au quart recrue Jaren Hall, un choix de cinquième ronde. L’attaque, qui fonctionnait à plein régime, a été réduite au silence après la blessure de Cousins.

Il faut bien sûr donner une chance au jeune homme sans le crucifier pour deux séries. Il a bien fait au camp d’entraînement estival, mais rien ne remplacera l’expérience et la productivité de Cousins, même si plusieurs amateurs prennent un malin plaisir à se payer sa tête. Et dire qu’il venait à peine de savourer un moment euphorique lorsque les Vikings ont surpris les 49ers, six jours plus tôt, sous les projecteurs du lundi soir.

Les Vikings, qui sortent à peine la tête de l’eau avec une fiche de 4-4 après un départ catastrophique, semblent maintenant condamnés, avec leurs deux meilleurs joueurs offensifs sur la touche en Cousins et Justin Jefferson.

Plusieurs blessés

Getty Images via AFP

À Pittsburgh, c’est Kenny Pickett qui est tombé au combat contre les Jaguars, après s’être blessé aux côtes. Bon, disons que dans son cas, ce n’est pas une perte si monumentale puisque même avec lui en pleine santé, l’attaque des Steelers ne lève absolument pas.

Dans la défaite, Mitchell Trubisky a d’ailleurs orchestré l’unique poussée offensive qui a mené à un touché, mais il a aussi été victime de deux interceptions. Trubisky a perdu quatre de ses cinq plus récents départs avec les Steelers.

Les Rams, qui tentent de s’accrocher avec leur fiche de 3-5, ont quant à eux perdu les services de Matthew Stafford, blessé au pouce. Brett Rypien, qui l’a remplacé, ne compte que trois départs en carrière et a lancé plus d’interceptions (8) que de passes de touchés (4).

Quand on se compare, on se console, peuvent se dire ces équipes éprouvées. Les Giants, déjà privés de leur partant Daniel Jones, ont vu son substitut Tyrod Taylor tomber à son tour en raison d’une blessure aux côtes.

Quand les Giants en sont rendus à remettre le ballon à Tommy DeVito, un quart recrue qui n’a pas été repêché, c’est que les choses vont mal pas à peu près. Le pauvre n’a réussi que deux de ses sept passes pour un grand total de -1 verge contre les Jets, dans une défaite en prolongation.

Changement à Atlanta

Chez les Falcons, Desmond Ridder a été évalué pour une commotion cérébrale, mais a eu le feu vert pour retourner sur le terrain contre les Titans.

Le seul problème, c’est que les Falcons n’avaient pas envie de le revoir sur le terrain et ont plutôt demandé à Taylor Heinicke de terminer la rencontre. Reste à voir si c’est la fin de l’expérience Ridder pour les Falcons (4-4), qui demeurent en tête de leur division, avec les Saints qui leur soufflent dans le cou avec une fiche identique.

Avec la gloire, vient aussi la rançon pour les quarts-arrière dans la NFL, de toutes les manières imaginables.