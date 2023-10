Simon Kean devra réfléchir

Ce n’était pas un combat de championnat du monde, mais Simon Kean a dû ressentir la même chose que Steven Butler quand il s’est incliné au printemps, en Californie.

• À lire aussi: Triomphe du blanchiment par le sport

Butler affrontait alors Janibek Alimkhanuly dans un combat de championnat du monde qu’il a perdu rapidement au second round. On disait alors que le boxeur de 28 ans devait penser à son avenir. Il remontera dans le ring au Casino de Montréal dans quelques semaines.

Kean a subi seulement sa seconde défaite en 25 combats professionnels, étant mis K.-O. par Joseph Parker au quatrième round, samedi à Riyad, en Arabie saoudite.

Sauf que Kean a déjà 34 ans alors l’avenir est un peu plus proche pour lui qu’il ne l’était peut-être pour Butler.

Honorable

Kean a fait preuve de beaucoup de courage en montage dans l’arène avec un ancien champion du monde.

Et on a vu pourquoi Parker, un Néo-Zélandais de 31 ans, fait encore partie de l’élite des poids lourds.

Plus rapide, un meilleur jeu de pieds, des coups plus précis, son arsenal au complet était tout simplement meilleur que celui du Trifluvien qui a malgré tout livré une performance honorable.

Là où Kean a erré, c’est en invitant Parker à l’attaquer quelques secondes avant l’uppercut qui l’a envoyé au plancher pour le compte de dix. Il a eu exactement ce qu’il a demandé, c’était presque une scène de film.

Courtoisie Mikey Williams/TopRank

Mauvais adversaire

L’autre boxeur de l’écurie Eye of the Tiger, Arlsanbek Makhmudov a passé une meilleure soirée en écartant Junior Anthony Wright en seulement 70 secondes. L’arbitre a arrêté les hostilités parce que Wright n’arrivait plus à se défendre.

C’est une victoire éclatante, mais sans réelle progression pour le pugiliste d’origine russe qui a sans doute quand même marqué quelques points grâce au côté expéditif de sa victoire.

Après coup, on se dit toutefois que c’est probablement Kean qui aurait dû affronter Wright et que Makhmudov, qui aspire à un combat de championnat du monde, aurait mieux fait d’en découdre avec Joseph Parker.

La suite

Il faut maintenant s’interroger sur la suite des choses pour Makhmudov qui mérite de se frotter à l’élite de la catégorie, ce que n’était pas Wright. Est-ce que Parker pourrait justement être le prochain adversaire du Lion? Ça tomberait sous le sens.

On pourrait rapidement avoir une réponse puisqu’un autre gala est prévu à Riyad le 23 décembre prochain et qu’on dirait bien que les Saoudiens sont friands de cartes de poids lourds.

Martin Bakolé, qui a écarté Carlos Takam au quatrième round lors des combats préliminaires samedi pourrait aussi être un adversaire intéressant pour Makhmudov.

Takam est le seul boxeur à avoir poussé le Lion à la limite d’un combat de dix rounds, c’était en septembre 2022.