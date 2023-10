Front commun: «Une offre qui démontre le sérieux du gouvernement», estime Sonia Lebel

La présidente du Conseil du trésor a défendu son offre globale de près de 15% déposée au Front commun, déplorant la réaction «rapide» des leaders syndicaux, dimanche.

En entrevue au TVA Nouvelles 12 h, Sonia Lebel affirme que l’ajout de nouvelles sommes pour les 420 000 membres de quatre grandes organisations syndicales n’est pas «anodin».

«Je suis un peu surprise de la réaction rapide et rigoureuse des syndicats», a-t-elle souligné, ajoutant que son offre est «sérieuse».

«On parle de paramètres salariaux qui passent de 9% à 10,3%, récurrents, donc on ajoute la première année de l’entente [...] ces sommes-là ont de l’impact sur la poche de tous les employés de l’État, et on parle de 15% globalement. Je pense que c’est une offre qui démontre le sérieux du gouvernement pour vouloir discuter dans ces négociations», a souligné la ministre et députée de Champlain.

Sur le plateau de LCN, la politicienne assure que son offre bonifiée nécessite une grande analyse de la part des syndicats, jugeant «rapide» leur sortie médiatique.

Le Front commun a qualifié en point de presse le dépôt de «dérisoire», précisant que l’offre ne suit pas l’inflation prévue.

«Je suis très surprise de la rapidité avec laquelle on balaie du revers de la main près de 2% d’augmentation, qui vaut pas loin près d’un milliard de dollars», a-t-elle fait savoir.

Questionnée sur les remarques de la présidente de la FTQ, la politicienne a assuré qu’elle n’est pas «déconnectée de la population».

La FIQ, qui ne fait pas partie du Front commun, s’est également dite déçue de l’offre déposée par Québec.

Une grève de plus de 420 000 syndiqués du Front commun est prévue le 6 novembre.

