Souveraineté: pas de sacrifices, mais du travail bénévole, selon PSPP

N’en déplaise à François Legault, la souveraineté du Québec n’impliquera pas de sacrifices pour les citoyens, soutient Paul St-Pierre Plamondon. Il s’attend plutôt à ce que les Québécois donnent du temps hors des heures de bureau pour assurer la transition après l’indépendance.

Au lendemain d’un référendum gagnant, l’économie du Québec va non seulement être «propulsée», elle provoquera un engouement pour les citoyens à s’impliquer pour leur nouveau pays, croit fermement le chef péquiste.

«Les gens, ça va leur faire plaisir de donner du temps bénévolement. Il va y avoir une effervescence. On peut appeler ça du travail, mais je ne le vois pas comme un sacrifice pour autant, ça va se faire spontanément parce que ça va être la fierté qui remplace la peur, travailler avec fierté. Moi, je le fais quand je fais mon sapin de Noël!», a-t-il laissé tomber, au terme d’un Conseil national du Parti québécois.

Une équipe de hockey

La période de «transition» sera faste, si on en croit PSPP. «Évidemment qu’il y aura des choses à négocier, des choses à ajuster», convient-il. Mais les gens iront travailler avec fierté, «en sachant qu’on a fait le bon choix et qu’on écrit un nouveau chapitre, en sachant qu’on s’en va à l’ONU, qu’on va avoir notre équipe nationale de hockey».

Après le dépôt du «Budget de l’an un», François Legault a prévenu les citoyens des «sacrifices» qu’ils devront faire durant plusieurs années si le Québec devient indépendant. PSPP accuse le premier ministre de jouer sur la peur, une vieille stratégie fédéraliste qui a fait son temps.

Il met au défi François Legault, un ancien souverainiste pressé, d’identifier ces hypothétiques «sacrifices». Selon le chef péquiste, Il y en a beaucoup plus à demeurer dans le Canada. Il en prend pour preuve l’endettement démesuré du fédéral, le recul du français, de la culture québécoise, la diminution du poids politique du Québec et le mépris du Canada anglais à notre égard.

Galvanisés par la victoire historique de Jean-Talon et l’arrivée d’un quatrième député, PSPP a invité les péquistes à la modestie. Les souverainistes doivent rester concentrés sur leur objectif, même si le PQ risque fort de recevoir plus de «tomates» de ses adversaires en raison de sa situation enviable dans les sondages. «On doit être humble et être modeste», a-t-il lancé aux quelque 400 militants réunis à Saint-Hyacinthe.

Les écoles privées et la tarte aux pommes

Si l’atmosphère était à la fête au PQ, le débat sur le financement des écoles privées a tout de même soulevé les passions. S’ils veulent mettre fin graduellement au financement public des établissements privés, les péquistes ont refusé de s’engager à l’éliminer en cinq à six ans s’ils prennent le pouvoir.

Après des tergiversations, les militants ont battu une proposition qui engageait un gouvernement dirigé par Paul St-Pierre Plamondon à mettre la hache dans les subventions aux écoles privées sur une période de cinq ans au secondaire et six ans au primaire.

Le député Pascal Bérubé est même intervenu au micro afin de convaincre le plancher de ne pas s’engager de la sorte.

Mais selon plusieurs militants, le PQ aurait dû se fixer un échéancier. «Encore une fois au PQ, quand on prend un engagement ferme, on demande une commission... si on tient un Conseil national, c'est pas juste pour faire de la tarte aux pommes ... faut faire quelque chose!», a notamment affirmé Maxime Paquin-Charbonneau.