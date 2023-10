Trois idées de décorations d’Halloween à faire soi-même en quelques heures!

L’automne est maintenant bien installé et nous sommes tous impatients d’arriver à l’une de nos soirées préférées de l’année : l’Halloween !

L’un des plus grands plaisirs de l’Halloween, c’est aussi de décorer sa maison. Mais on peut éviter d’acheter des décorations dispendieuses et parfois de piètre qualité, que l’on jettera après une ou deux années.

Pour vous aider à organiser une Halloween à la fois effrayante, écologique et manuelle, voici donc quelques beaux projets à réaliser vous-même, à partir de morceaux de bois.

1. Les fantômes

Facile

Matériel : Planches de bois de n’importe quelle longueur, en pin ou en cèdre. Peinture de couleurs variées.

Ce projet est surtout créatif, et fonctionne très bien avec des enfants. Les planches peuvent être de n’importe quelle forme, il suffit de les sabler sommairement, puis de les peindre et idéalement de les vernir. Une fois décorées, on peut les planter dans le sol ou les fixer sur une planche plus large avec des vis.

2. Un donjon

Intermédiaire

Matériel : une ou plusieurs palettes de bois, une lumière extérieure, une ampoule rouge.

Ce projet est plus simple qu’il n’y paraît, et l’effet est saisissant. Le plus important est de surélever la palette, soit en creusant un trou, soit en ajoutant sous la palette principale une palette dont on va couper les planches centrales. Ainsi, on obtient un effet de profondeur, et on peut ensuite placer la lumière rouge, et n’importe quelle décoration effrayante (main, monstre), que l’on peut voir à travers la palette supérieure.

3. Le cercueil

Avancé

Matériel : Planches de pin ou de cèdre de 2 à 5 pieds de long, vis, charnières.

Fabriquer ce cercueil vous prendra un peu de temps, mais avec un bois qui supporte bien les intempéries, comme le cèdre, vous pourrez le conserver bien des années.

Pour commencer, fabriquez les différentes parties en alignant les planches longues, puis en plaçant des planches courtes perpendiculairement, que vous pouvez visser pour faire tenir l’ensemble. Une fois vos différentes faces fabriquées, vous pouvez utiliser des charnières pour faire tenir la porte.

L’avantage des vis et des charnières est que vous pourrez dévisser le cercueil pour gagner de la place pour le stocker le reste de l’année. À moins que vous décidiez de le garder comme décoration d’intérieur !