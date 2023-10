«17 martyrs et 5 autres morts»: la macabre comptabilité d'un hôpital de Gaza

Dans la morgue de l'hôpital Nasser, un médecin légiste examine un corps, le prend en photo et note son nom et le lieu du bombardement dans lequel il a été tué. La procédure vise à répertorier les «martyrs» de la guerre en cours entre le Hamas et Israël.

«Entre minuit et midi, 17 martyrs et 5 autres morts, décédés de cause naturelles, sont arrivés chez nous», dit à l'AFP le docteur Nahed Abou Taaema, directeur de l'hôpital Nasser à Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza.

Sur son ordinateur, il montre un programme dans lequel les «martyrs», terminologie qui désigne les Palestiniens tués dans le contexte du conflit avec Israël, sont répertoriés dans un onglet et les autres décès dans un autre.

«Le médecin légiste rédige un rapport complet, le cachète et l'envoie au bureau de gestion des patients qui se charge d'entrer les informations dans une base de données informatisée reliée au ministère de la Santé», ajoute-il.

Ce ministère, qui relève du gouvernement du mouvement islamiste Hamas au pouvoir à Gaza, a publié le 26 octobre une liste nominative de près de 7 000 Palestiniens tués jusqu'à alors depuis le déclenchement de la guerre avec Israël le 7 octobre. Ce bilan est depuis monté à plus de 8 300 morts, en majorité des civils.

Le ministère entendait ainsi prouver sa crédibilité après que ses bilans de morts palestiniens de la guerre ont été remis en question par le président américain Joe Biden, indéfectible soutien d'Israël depuis le début du conflit, déclenché par une attaque d'une ampleur inédite du Hamas qui a fait plus de 1 400 morts en Israël, majoritairement des civils, selon les autorités.

À partir des informations fournies par les médecins légistes, les employés du bureau de gestion des patients remplissent une fiche avec les détails de chaque «martyr» avant de saisir les données dans la base informatisée.

«Les personnes décédées des causes naturelles ne sont pas transférées à la morgue pour être examinés par les médecins légistes, sauf si la mort paraît suspecte», explique le Dr Abou Taaema.

«Effondré»

Certaines victimes des frappes sont enregistrées comme «inconnues» une fois leur décès constaté par les médecins légistes, et leurs fiches sont mises à jour avec leurs identités après l'identification des corps par les familles.

Pour Rizeq Abou Rok, secouriste-ambulancier au Croissant-Rouge palestinien, transporter les morts et blessés des bombardements israéliens vers l'hôpital Nasser est devenue une routine depuis le début de la guerre.

Mais rien, même côtoyer la mort tous les jours, ne pouvait le préparer à l'horreur qu'il raconte avoir vécue le 22 octobre.

À la suite d'un signalement sur un bombardement dans un café, le Rio, à Khan Younès, M. Abou Rok, 24 ans, y a foncé à bord d'une ambulance la peur au ventre, sachant que son père, Wael Abou Rok, 48 ans et d'autres membres de sa famille s'y étaient abrités.

«J'étais persuadé que j'allais évacuer les corps de gens qui me sont très chers», dit-il. En arrivant sur place, il a eu à prendre en charge un blessé grave et lui prodiguer les premiers soins avant de le transporter vers l'hôpital Nasser.

«En arrivant, j'ai accouru aux urgences où j'ai vu mon père. Il était touché à la tête. J'ai tout de suite compris qu'il était mort», raconte-il sur un ton ému. «Je me suis effondré et j'ai perdu mes nerfs. Les infirmiers m'ont emmené dehors pour me calmer.»

Quand il a repris ses esprits, il est retourné aux urgences pour savoir s'il avait d'autres parents ou proches parmi les morts.

«Je les ai trouvés l'un après l'autre, Ajnad, Jamal et Talal Abou Rok, Mohammad Abou Rjeileh et Ahmad Qodeih. Ils ont tous été tués dans le café, avec dix autres personnes», affirme-il.

Leurs corps ont été transférés à la morgue pour être examinés par le médecin légiste, avant de grossir la comptabilité macabre de l'hôpital Nasser.