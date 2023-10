Agression sauvage à Parent: un motoneigiste coupable de tentative de meurtre sur la copropriétaire de l’hôtel

Un motoneigiste enragé avait bien l’intention de tuer la copropriétaire d’un hôtel en Haute-Mauricie en la rouant d’une vingtaine de coups au visage à l’hiver 2020, a tranché un juge en le déclarant coupable de tentative de meurtre.

«Patrice St-Amand est un meurtrier chanceux. Il frappe pour tuer. Tous les coups sont portés à la tête [...] et il quitte la scène lorsqu’il est certain qu’elle ne bougera plus», a lancé le juge Simon Ricard en déclarant l’accusé coupable sur toute la ligne.

Ce qui devait être une simple excursion de motoneige pour le temps des Fêtes s’est transformé en un véritable cauchemar pour plusieurs personnes qui ont croisé le chemin de St-Amand cette journée-là, a décrit le magistrat cet après-midi au palais de justice de La Tuque.

ATTENTION, les images qui suivent sont d’une extrême violence. La victime avait demandé à la cour qu’elles soient rendues publiques durant le procès dans un objectif de prévention.

Peu après 1h15 du matin, le 3 janvier 2020, la serveuse du bar de l’hôtel Central de Parent a appelé en renfort sa patronne, Sylvie Lachapelle. À son arrivée, la quinquagénaire a tenté de calmer St-Amand qui avait alors une discussion animée avec l’employée.

«Je vais te tuer aussi»

Incontrôlable, le motoneigiste qui avait consommé shooters et grosses bières a plutôt cassé son verre sur le comptoir, puis il a asséné un premier coup de poing au visage de l’ex-copropriétaire. Elle est tombée au sol entre les tabourets et le bar.

Il s’est ensuite déchaîné avec une force «brutale et létale» sur la femme en la rouant de coups de poing, de genou et de pied au visage en trois minutes à peine.

Captures d’écran courtoisie de la cour

Il a menacé la serveuse Nathalie Hébert qui lui criait d’arrêter: «Tasse-toi, je vais te tuer toi aussi, ma crisse.» Puis, il s’en est pris à son ami qui tentait d’arrêter l’attaque «d’une violence inouïe».

Laissée pour morte sur le plancher, Mme Lachapelle a reçu 21 coups au total. Elle a eu besoin d’une reconstruction faciale, elle a perdu la vision dans son œil gauche et prend entre 15 et 20 comprimés par jour pour l’aider avec ses maux de tête infernaux.

Courtoisie

L’homme de 45 ans plaidait pour sa défense qu’il était trop intoxiqué par l’alcool et les champignons magiques pour mesurer les conséquences de l’attaque et qu’il n’avait pas l’intention de tuer. Une version toutefois rejetée par le juge.

Sur les images des caméras de surveillance qui ont capté la scène, on le voit marcher sans difficulté jusqu’à sa motoneige qu’il a ensuite démarrée pour fuir les lieux, a notamment souligné le juge Ricard.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

En cavale

Plus tôt dans la soirée, St-Amand ans s’était fait expulser par le propriétaire d’un premier refuge pour motoneigistes, ce qui l’a rendu agressif. Après l’agression, il est d’ailleurs retourné au relais pour essayer de mettre le feu.

Il a également été déclaré coupable de délit de fuite pour avoir semé un policier à ses trousses ainsi que d’introduction par effraction, car il avait passé la nuit dans un chalet inconnu. Il s’était finalement fait passer les menottes le lendemain après-midi.

Patrice St-Amand traîne un lourd casier judiciaire. En février, il a écopé de 16 mois de prison pour une agression sur une infirmière qui tentait de l’examiner au terme d’une soirée arrosée au Festival western de St-Tite. La professionnelle de la santé a subi une fracture du nez «du front jusqu’aux dents» et un important traumatisme crânien.

Le procureur de la Couronne, Me Éric Thériault, a annoncé son intention de demander une évaluation pour qu’il soit déclaré délinquant dangereux à contrôler.