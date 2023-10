Attaque à coups de hache suivie d’une vaste opération policière en Nouvelle-Écosse

Une petite ville de la Nouvelle-Écosse a été le théâtre d’une immense opération policière afin de retrouver un fou furieux soupçonné d’une violente attaque à coups de hache lundi matin.

Le suspect, John Douglas Cress, 61 ans, a finalement été arrêté un peu avant l’heure du dîner.

Quelques heures plus tôt, le sexagénaire aurait agressé une personne à coups de hache dans une résidence de la rue Greenwood, à Thorburn, non loin de New Glasgow, dans le nord de la Nouvelle-Écosse.

Les autorités ont seulement indiqué que la personne avait été «blessée», sans fournir davantage de détails au sujet de son état de santé.

Après l’agression, John Douglass Cress a quitté les lieux et se serait enfui dans un secteur boisé, déclenchant du même coup une vaste opération policière.

Les autorités ont d’ailleurs demandé à la population de s’abriter dans leur domicile pour éviter de croiser la route du suspect.

Le groupe tactique d’intervention de la Gendarmerie royale du Canada, des chiens policiers et un hélicoptère ont été déployés dans le secteur afin de localiser le suspect.

John Douglas Cress a finalement été épinglé sans incident. Il devait être rencontré par les enquêteurs au cours de la journée et devrait faire face à diverses accusations criminelles.