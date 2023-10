Coup de patin mortel à la gorge : aucune apparence de crime, selon une avocate

Même si plusieurs internautes accusent le joueur dont le patin a coupé mortellement la gorge d’un adversaire lors d’un match au Royaume-Uni d’être un meurtrier, il serait peu probablement que des accusations criminelles soient déposées selon les lois canadiennes, d’après une avocate québécoise.

«Il faut être capable de démontrer une intention», explique la criminaliste Alexandra Longueville, qui ne peut évidemment que se prononcer si une telle situation était survenue en sol canadien.

Avant de s’entretenir avec Le Journal lundi, elle avait pris soin de visionner la vidéo du tragique incident qui circule sur les réseaux sociaux.

Lors d’une rencontre de la Ligue élite de hockey sur glace, samedi, la lame de l’Ontarien Matt Petgrave, des Steelers de Sheffield, a atteint l’Américain Adam Johnson, des Panthers de Nottingham. L’ancien des Penguins de Pittsburgh est ainsi décédé à 29 ans.

«Il y a un contact entre deux joueurs et que c’est lors du contact, un des deux va, en bon québécois, revoler, et ses patins vont se soulever et c’est ainsi qu’un autre joueur arrive par le côté arrière et le patin va lui arriver, de façon très malchanceuse, entre le casque et le collet», constate Me Longueville, qui n’y décèle aucun geste intentionnel.

«Je n’ai jamais vu quelqu’un saigner autant»

Une interprétation qui corrobore celle d’un journalise du journal britannique The Guardian, témoin de la scène.

«Une collision est survenue entre deux joueurs, qui étaient dans leur angle mort. Le joueur de Sheffield [Petgrave] a sans aucun doute été renversé et son patin s’est retrouvé dans les airs, tranchant la gorge [de son rival]. Je n’ai jamais vu quelqu’un saigner autant», a raconté Christian Bennett.

À la lumière de la vidéo, Me Longueville ne croit pas que des accusations de négligences criminelles ayant causé la mort seraient déposées au Canada.

«Si on n’est pas capable de démontrer que cette personne a agi avec un écart marqué par rapport à ce qu’aurait fait une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, il n’y a pas d’infraction criminelle», assure-t-elle.

«On doit évaluer le comportement de la personne qui a causé le décès et [se demander] est-ce qu’on est capable d’imputer un acte criminel à cette personne. Si la réponse est non, on ne peut pas poursuivre», poursuit l’avocate.

Enquête de la police

Et il serait presque impossible de prouver avec seulement la vidéo qu’il y a eu homicide ou meurtre, car il n’y a pas de prémiditation ni de conscience que le geste pouvait entraîner la mort et il ne s’agit pas d’un acte illégal au sens de la loi.

«J’aurais peut-être une opinion différente dans le cadre d’une bagarre, prévient l’avocate. Les coups sont offerts volontairement contrairement à ce qu’on voit dans la vidéo, qui est un contact lors d’une chute», analyse Me Longueville.

La police de South Yorkshire a confirmé lundi qu’une enquête était en cours.

«Nos agents restent sur les lieux pour investiguer et notre enquête entourant les circonstances se poursuit», a indiqué les autorités, selon The Guardian.

«S’il y a une enquête policière qui démontre autre chose, comme par exemple, si on a réussi à obtenir des textos postérieurs de la part du joueur de hockey qui [écrit] à un de ses amis et qui dit : “As-tu vu? Je l’ai bien pogné, ç’a n’a même pas paru”. On est à un autre [niveau]», nuance Me Longueville.

Menaces sur internet

Les forces de l’ordre ont d’ailleurs demandé à la population «d’éviter les spéculations», voyant que la vague de haine envers Petgrave augmente sur le web.

«Pourquoi a-t-il levé la jambe en l’air? Les patins doivent être au sol, pas dans les airs. Ce n’était pas un accident», écrit l’internaute derrière le pseudonyme @lookingup52.

«Littéralement un coup de pied intentionnel. La vidéo complète est absolument déchirante à regarder. Il s’agit d’un homicide volontaire», affirme pour sa part @UseCmnSensePlz.

Petgrave aurait également été la cible de menaces de mort. L’ex-défenseur de 31 ans du Rocket de Laval a donc décidé de rendre privés ses comptes sur les réseaux sociaux.

Des hommages

Depuis samedi, de nombreux hommages ont été rendus à Adam Johnson, lui qui a roulé sa bosse dans plusieurs ligues aux États-Unis avant s’envoler pour la Suède, l’Allemagne et l’Angleterre.

Des amateurs ont notamment déposé des fleurs, des photos, des chandelles et des vêtements aux couleurs des Panthers, devant l’aréna Motorpoint de Nottingham.

Sa fiancée, Ryan Wolfe, a tenu à partager ces touchants mots sur Instagram : «Mon doux ange, tu me manqueras à jamais et je t’aimerai pour toujours».

- Avec la collaboration de Michaël Nguyen et de l’Agence QMI