Débat entre deux recruteurs au repêchage: Jacob Fowler veut donner raison à Billy Ryan

Une vidéo des coulisses du dernier repêchage, publiée par le Canadien de Montréal, a beaucoup fait jaser notamment en raison de l’échange musclé entre deux recruteurs de l’équipe, Vincent Riendeau et Billy Ryan, au sujet de Jacob Fowler. On a donc profité de notre passage à Boston pour faire réagir le principal intéressé.

Dans la vidéo, on y voit Riendeau et Ryan débattre lors d’une rencontre tenue quelques heures avant le début du repêchage à Nashville.

Ryan, visiblement un grand amateur du jeu de Fowler, y défend bec et ongles le travail du portier américain alors que Riendeau y va de quelques bémols. Vous pouvez visionner cet échange dans la vidéo ci-dessous, à partir de 7 min 54 s.

On a tout d’abord demandé à Fowler s’il avait visionné ces vidéos et sa réponse a tout d’abord été qu’il «en avait entendu quelques extraits», mais qu’il tentait le plus possible d’éviter le «bruit extérieur».

Bien, alors on a donc décidé de lui lire les meilleurs passages de cet échange musclé, particulièrement les moments où Billy Ryan le défend. Ceux-ci, pour être précis :

«Fowler se présente à chaque cr** de soir et il gagne. C’est fou. Personne ne dit que Fowler était bon en grandissant, il était le meilleur en grandissant.

«Il a réussi à maîtriser sa position contrairement aux autres [gardiens admissibles au repêchage]. Ils ont les outils, mais ils n’ont pas encore compris dans leur tête comment gagner des matchs. Lui, il le fait, et il le fait depuis qu’il a 10 ans.»

« On travaille tous dans le même but, soit de gagner une Coupe Stanley et je veux le joueur qui gagne le plus. Il n'a jamais pas été le meilleur gardien de sa ligue. Regarde ses chiffres. [...] Je pense qu'on va le regretter si on ne le sélectionne pas. »

Humble

Fowler n’a pu s’empêcher de sourire quand on lui relatait les propos de Billy Ryan.

«Je ne sais pas si je peux dire que j’ai maîtrisé ma position, avoue-t-il humblement. Par contre, ce que je sais, c’est que je ne vais jamais épater les gens en raison de mes habiletés ou parce que je vais réussir à faire des arrêts à la vitesse de l’éclair. Par contre, je vais me démarquer en étant un gardien toujours bien positionné et, surtout, celui que tu vas choisir si tu as un match à gagner.»

Il n’a d’ailleurs pas caché avoir trouvé flatteurs les propos du recruteur Ryan.

«J’essaie de ne pas trop m’emporter avec ça, mais c’est cool, en tant que compétiteur, de voir que quelqu’un est prêt à aller au batte pour toi. Maintenant, c’est à moi de lui prouver qu’il a raison.»

