Devon Levi a-t-il chuté dans la hiérarchie des Sabres?

Les ennuis des gardiens des Sabres de Buffalo Devon Levi et Eric Comrie ont profité à leur coéquipier Ukko-Pekka Luukkonen, qui a excellé devant le filet dimanche et qui devrait obtenir davantage d’occasions de montrer son savoir-faire.

Auteur d’un blanchissage de 23 arrêts aux dépens de l’Avalanche du Colorado, le Finlandais de 24 ans a momentanément pris la tête dans la lutte à trois chez les portiers de la formation dirigée par Don Granato. Il faut dire que celui-ci n’a pas trop le choix de miser sur le choix de deuxième tour du repêchage de 2017, car les deux autres hommes masqués sont aux prises avec des blessures au bas du corps. Le Québécois Levi n’a pas joué depuis le 19 octobre, tandis que Comrie se trouve à l’écart depuis quelques jours et son cas est évalué hebdomadairement.

• À lire aussi: Coup de patin à la gorge: Pascal Vincent demande des changements

• À lire aussi: Connor McDavid et les Oilers vont-ils sauver leur peau?

Pour Luukkonen, qui a entamé une troisième partie en 2023-2024, l’opportunité est rêvée.

«Je sens que je suis un meilleur gardien comparativement à l’an dernier, a-t-il affirmé au quotidien The Buffalo News. Je suis relativement jeune, j’ai encore certaines saisons mortes pendant lesquelles je peux travailler. Je crois avoir progressé cet été. Je me suis présenté ainsi au camp. Je me sens bien maintenant et j’ai été en mesure d’aider l’équipe à gagner.

«Je suis plus fort, a-t-il renchéri. Je me déplace mieux, je suis placé à de meilleurs endroits. La position est plus adéquate. [L’instructeur adjoint] Mike Bales m’a aidé sur ce plan. La lecture du jeu et le positionnement dans l’ensemble, c’est l’aspect que j’ai le plus amélioré.»

Des joueurs à l’aise

Aux dires de l’attaquant Tage Thompson, le comportement général de Luukkonen devant sa cage est de nature à rassurer ses coéquipiers.

«Nous étions à l’aise quand il se trouvait là, a-t-il admis, tel que rapporté par le site Buffalo Hockey Beat. Il a été solide sur chaque tir en contrôlant les retours. Il semblait fort et lorsque vous comptez sur un gardien convaincant, cela vous donne plus de confort en zone défensive et vous permet d’être plus agressif.»

Les Sabres disputeront une série aller-retour face aux Flyers de Philadelphie, qu’ils visiteront mercredi et accueilleront deux jours plus tard.

À voir aussi :