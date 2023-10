Drame à Cacouna: Steve Chassé accusé du meurtre de Pierre Bélisle

L’homme au centre d’une vaste opération policière de plus de 24 heures à Cacouna, il y a trois semaines, fait désormais face à des accusations de meurtre au premier degré.

D’abord principal suspect dans la disparition de Pierre Bélisle, son voisin de 74 ans, Steve Chassé a été officiellement accusé de son meurtre prémédité, lundi après-midi, au palais de justice de Rivière-du-Loup.

Selon l’acte d’accusation, l’événement serait survenu vers le 26 septembre, soit deux semaines avant l’événement qui a tenu les policiers en haleine durant de longues heures.

Il s’agissait d’un deuxième passage devant la Cour pour l’homme de 40 ans. Ce dernier faisait déjà face à des accusations d’incitation à la haine, de décharge d’une arme à feu avec insouciance et de port d’arme dans un dessein dangereux.

Steve Chassé sera de retour au palais de justice de Rivière-du-Loup le 15 janvier prochain pour les deux dossiers. Il demeurera détenu d’ici là.

Une histoire d’horreur

Rappelons que l’accusé dans cette affaire était au centre d’une vaste opération policière durant laquelle des grenades assourdissantes ont été utilisées, à Cacouna. Celle-ci s’est terminée par une arrestation musclée, le 12 octobre dernier.

Des résidents du secteur ont par la suite affirmé au Journal que Steve Chassé aurait décapité son voisin disparu depuis plusieurs jours, Pierre Bélisle, avant de jeter son corps aux ordures.

Des restes humains appartenant à ce dernier ont finalement été trouvés au site d’enfouissement de la municipalité quelques jours plus tard.

Des analyses poussées ont été nécessaires pour identifier la victime en raison de l’état de décomposition avancée du corps.

Propos inquiétants

Steve Chassé tenait des propos inquiétants et conspirationniste sur les réseaux sociaux depuis un certain temps avant son arrestation.

Dans une publication épinglée sur son profil Facebook et datant du 1er septembre, il décrit une «pègre du Québec qui a tenté de ruiner ma famille». On y lit d’ailleurs un discours décousu dans lequel il mélange pédophilie, transsexualité, dépression, diverses agences gouvernementales et drogue.

« Savez-vous que maintenant, dans ma vie, je ne suis qu'intéressé par vous voir tous, décapité (sic) », écrivait-il.

Steve Chassé avait par ailleurs d’autres dossiers judiciaires en suspens, dont un datant de juillet dernier pour voie de fait et un autre remontant à novembre 2022 pour méfait.

