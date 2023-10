Gilles Terroux: le bon soldat

On côtoie de plus en plus la mort en vieillissant. C’est la vie. Le club des anciens de la section sportive du Journal de Montréal vient de perdre un autre membre. Gilles Terroux, qui a touché à tous les aspects du métier durant sa carrière, est décédé samedi dernier. Son décès survient deux semaines après celui de Claude Bédard, longtemps directeur des sports et chroniqueur au Journal de Québec.

En février dernier, c’est Pierre Lecours, spécialiste des sports motorisés, qui nous quittait.

En août, Yvon Pedneault, qui était encore actif dans le métier, était emporté par un cancer fulgurant.

Parti dans la paix

Gilles est parti en douce.

Lorsque Bertrand Raymond a appris il y a deux mois que Gilles souffrait lui aussi du cancer, ce dernier l’a intimé de n'en souffler mot à personne.

«Il voulait partir tranquille, il voulait partir en paix», dit Bertrand, qui a œuvré une quarantaine d’années au Journal.

Gilles a préparé son départ.

Il a reçu l’aide médicale à mourir à l’hôpital Pierre-Boucher, à Longueuil. Ça l’a délivré du mal qui s’était répandu partout dans son corps fatigué. Son épouse, Nicole, et ses filles Chantal et Isabelle le pleurent, mais elles sont soulagées de savoir qu’il ne souffre plus.

Carrière bien remplie

Gilles a connu une longue carrière.

De 1964 à 1971, il a suivi les activités du Canadien pour La Presse. L’équipe dirigée d’abord par Toe Blake, puis par Claude Ruel et Al MacNeil a remporté la coupe Stanley cinq fois au cours de cette période, les quatre premières en cinq ans. Le Tricolore aurait pu inscrire une deuxième série de cinq conquêtes consécutives, n’eût été cette défaite en finale aux mains des Maple Leafs de Toronto, l’année de l’Expo 67.

Jacques Beauchamp, qui est passé du Montréal-Matin au Journal de Montréal pendant cette période, a embauché Gilles. En 1972, il l’a assigné à la couverture de la Série du siècle, un événement marquant dans la vie de Gilles et des gens qui en ont été témoins.

Gilles a écrit un livre agrémenté de photos de Denis Brodeur, qui était à l’emploi du Montréal-Matin. Comme quoi on peut faire parfois des entorses à la compétition.

Dans les années qui ont suivi, Gilles est devenu cadre à la section sportive du Journal. Il était là à mon entrée dans la boîte en 1982 et y est demeuré jusqu’en 1999.

«Il a été un bon soldat, affirme Bertrand Raymond.

«Il était très à son affaire, il était toujours sur la coche. Avec lui, il fallait que les choses avancent.»

Le vrai père Noël

Si le départ d’un être cher est triste, celui-ci laisse de merveilleux souvenirs à ceux et celles qui l’ont connu. Ça permet d’apprivoiser la mort, d’une certaine façon.

«Quand nos enfants étaient jeunes, Gilles personnifiait le père Noël et, comme dans tout ce qu’il faisait, il s’investissait à fond dans son rôle, raconte Bertrand.

«Il appelait à la maison pour savoir ce que nos enfants voulaient. Le soir du déballement des cadeaux, il leur disait d’une voix forte de ne pas oublier de remercier leurs parents. Ma fille Claudia, qui a 46 ans, m’a appelé dimanche pour me dire qu’elle a encore la souris grise que mononcle Gilles lui avait donnée en cadeau.

«Pas Gilles, mais le père Noël, comme il me le rappelait de le dire devant les enfants.»

Golfeur féroce

Lorsqu’il ne travaillait pas et qu’il ne jouait pas au père Noël, Gilles pratiquait son sport de prédilection. Dieu sait combien il a disputé de rondes de golf dans son existence.

«Une année, au tournoi de golf des sports du Journal, je jouais dans un quatuor qui comprenait François Leblond, Mario Brisebois et Gilles, se rappelle André Rousseau.

«Il était probablement le meilleur d’entre nous. Il travaillait fort pour gagner ce tournoi. Lorsqu’il recevait le trophée du gagnant, c’était comme s’il avait gagné un million cash!»

C’était le bon temps, mais la vie continue. Les souvenirs, quant à eux, sont impérissables.

Salut, Gilles!

Oscar pour les intimes

Pour les boys d’autrefois du Journal, Gilles Terroux, c’était Oscar. Oscar comme dans Oscar Madison, l’indomptable traîneux dans la légendaire télésérie Oscar et Félix.

Ce surnom lui a été donné lors d’un voyage de golf à Myrtle Beach. Outre Gilles, il y avait Robert Cadieux, chef de pupitre à la section sportive, André Rousseau, qui a longtemps tenu une chronique personnalisée, et Mario Brisebois, chroniqueur de golf, de tennis, de ski, bref, de tout ce qui ne touchait pas le hockey, le baseball et le football.

Le pot aux roses

Gilles chambrait avec Cadieux, dit «Cad».

C’est là qu’on a découvert que Gilles se répandait dans une chambre. Peux-être pas autant qu’Oscar Madison, mais peut-être trop au goût de Cad.

Frotteux de nature, Cad s’était vu pour sa part affublé du surnom de Félix.

L’ami Bob était le genre à sortir du bureau pour aller essuyer sa voiture après une averse. Son surnom ne lui est pas resté.

Allez savoir pourquoi.

Probablement parce qu’on préfère châtier ceux qui ont des petits travers.

Les petits bonheurs de la vie

N’empêche, Oscar, c’était de l’or en barre. Il était sympathique, chaleureux et attachant. On ne lui connaissait aucun ennemi.

André Rousseau, alias le «Constable» pour les intimes, raconte une anecdote survenue en 1987, à Ottawa.

«Je m’étais rendu là-bas avec Gilles dans le cadre de célébrations entourant le 15e anniversaire de la Série du siècle, évoque-t-il.

«En marchant du parlement au Centre municipal [premier domicile des Sénateurs d’Ottawa], un automobiliste s’est arrêté pour lancer: “Hé! C’est Gilles Terroux. Vous avez couvert la Série du siècle.”

«Gilles aurait reçu trois millions qu’il n’aurait pas été plus heureux qu’à ce moment-là.»

L’ami Gilles savait apprécier les petits bonheurs de la vie.