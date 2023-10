Guerre Israël-Hamas: le patron de l'OMS lance un appel très personnel à la paix

Le patron de l'OMS a lancé lundi un appel très personnel à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, déclarant avoir connu «intimement» l'«odeur, les sons et les images» de la guerre qui «n'apporte que dévastation et horreur».

«Un humble plaidoyer pour le cessez-le-feu et la paix», a posté Tedros Adhanom Ghebreyesus sur X (anciennement Twitter).

«En tant qu'enfant piégé dans l'ombre de la guerre, je connaissais intimement son odeur, ses sons et ses images», a poursuivi le directeur général de l'organisation, originaire du Tigré, une région d'Éthiopie qui a été le théâtre de conflits sanglants ces dernières décennies et jusqu'à ces derniers mois.

«Je sympathise profondément avec ceux qui sont désormais pris au milieu d'un conflit, ressentant leur douleur comme si c'était la mienne», écrit encore le Dr Tedros, qui de tous les hauts responsables de l'ONU, qui ont appelé jusque-là à un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas, est celui qui a vécu la guerre dans sa chair quand il était enfant.

Il a notamment perdu un frère, mort faute de pouvoir accéder à des soins.

Écoutez le commentaire de Richard Martineau via QUB radio :

Lors de la dernière guerre entre le gouvernement d'Addis Abeba et les autorités rebelles du Tigré, le Dr Tedros a perdu un oncle et il avait partagé son émotion de ne pas avoir de nouvelles de sa famille pendant des mois au plus fort des affrontements qui ont démarré en novembre 2020 et duré deux ans.

«La guerre n'apporte que dévastation, horreur et destruction. Rien d'autre», souligne le Dr Tedros.

«En ce moment critique, surmontons les divisions et embrassons le chemin de la paix. La véritable démonstration de courage réside dans le choix de la paix. J'appelle les dirigeants du monde à s'unir et à conduire le monde vers la paix. Choisissez la paix», exhorte-t-il.

La guerre entre Israël et le Hamas est entrée lundi dans son 24e jour. La bande de Gaza est soumise à des bombardements incessants de l'armée israélienne, déclenchés après l'attaque du Hamas sur son sol le 7 octobre, la plus meurtrière de l'histoire d'Israël.