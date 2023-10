Hank Azaria raconte comment Matthew Perry l'a aidé à arrêter l'alcool

Hank Azaria a révélé que le regretté acteur Matthew Perry l'avait emmené à sa première réunion des Alcooliques Anonymes et ne l'avait pas lâché ensuite.

• À lire aussi: Mort de Matthew Perry: les conclusions du médecin légiste sont retardées

• À lire aussi: Les acteurs et les créateurs de «Friends» rendent hommage à Matthew Perry

• À lire aussi: Gwyneth Paltrow se remémore son «été magique» avec Matthew Perry

Dans un message vidéo poignant sur Instagram, dimanche, (29 oct. 23), l'acteur de 59 ans s'est montré reconnaissant envers la défunte star de Friends pour l'avoir emmené aux AA pour la première fois.

« Pendant toute la première année, j'ai été sobre, nous sommes allés à des réunions ensemble, a-t-il expliqué dans sa vidéo. En tant que personne sobre, (Matthew) était si attentionné, généreux et sage. Et il m'a totalement aidé à devenir sobre. »

L'acteur des Simpson a poursuivi : « J'aurais vraiment aimé qu'il puisse trouver en lui-même le courage de rester sobre de manière plus régulière. »

Matthew Perry a été retrouvé mort à l'âge de 54 ans dans son jacuzzi, chez lui à Los Angeles, samedi. Bien qu'il ait déjà lutté contre des problèmes de dépendance, aucune drogue n'a été trouvée sur les lieux et aucun acte criminel n'a été suspecté. Il avait par ailleurs déclaré être sobre, en 2021 et exposé ses addictions ans son autobiographie, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing.

L'acteur de Mon voisin le tueur a rencontré Hank Azaria quand celui-ci avait 16 ans sur le tournage d'un pilote de série. La star des Simpsons, qui a également joué David, un homme avec qui Phoebe sort dans Friends, est souvent mentionnée dans l'autobiographie de Matthew Perry de 2022. Dans sa vidéo, Hank Azaria, sobre depuis 17 ans, a admis qu'il était « douloureux de lire » le livre de son ami et le récit de son combat contre la dépendance aux analgésiques et à l'alcool.

« Je l'aimais vraiment. Beaucoup d'entre nous, qui étions proches de lui, avaient l'impression de l'avoir perdu à cause de la drogue et de l'alcool il y a longtemps parce que, comme il l'a documenté dans son autobiographie, il a tellement souffert, a-t-il déclaré. C'est navrant pour ceux d'entre nous qui l'aimaient et le connaissaient très bien personnellement. Il va nous manquer. »

Il a conclu : « C'est l'une des choses terribles à propos de cette maladie, c'est qu'elle enlève la personne que vous aimez. »

Lors d'une interview avec le podcasteur Tom Power l'année dernière, Matthew Perry avait déclaré qu'il espérait qu'on se souvienne avant tout de lui pour son travail en faveur des toxicomanes, notamment la Perry House, un centre d'aide pour ceux qui cherchent à devenir sobres.

À voir aussi :