Joe Biden meilleur que Barack Obama, mais nettement plus fragile

Difficile de trouver un personnage politique plus inspirant, intelligent, empathique et calme que ne l’a été Barack Obama. Une personnalité politique qu’on ne voit qu’une fois par génération, et encore.

Lors de son élection en 2020, on disait que Joe Biden souffrirait des comparaisons avec son prédécesseur démocrate. Après tout, comme je l’écrivais en août 2020, même l’entourage de Barack Obama le méprisait.

Biden n’a cependant pas à rougir de sa performance

Expérience et pragmatisme

J’espérais que Joe Biden soit un président de transition. Ce dernier étant le seul candidat véritablement rassembleur des primaires démocrates 2020, je me disais qu’on se rangerait derrière lui pour écarter Donald Trump de la présidence.

Le vétéran de la politique américaine a mieux fait que ce que j’espérais, dépassant Obama à certains égards, autant en politique intérieure que sur la scène internationale.

Si l’inflation lui cause encore de sérieux maux de tête, sa gestion de l’économie devrait normalement lui assurer une longueur d’avance pour l’élection de 2024.

En janvier 2021, le taux de chômage était de 6,3%. Il n’est plus que de 3,8% (le plus bas en un demi-siècle) et les États-Unis en sont à plus de 32 mois de croissance des emplois. Les salaires? En hausse aussi.

Sur la scène internationale, Biden a joint le geste à la parole. Malgré une sortie chaotique d’Afghanistan, je vois mal qui aurait pu gérer les autres dossiers avec plus de doigté et de détermination.

Même confronté à la boîte de Pandore du conflit israélo-palestinien, il a su jusqu’à maintenant éviter les principaux pièges. On ne lui reproche pour l’instant qu’une empathie variable selon qu’on soit une victime israélienne ou palestinienne.

Si Biden présente souvent de meilleurs résultats qu’Obama, il le doit à son expérience et à son pragmatisme. Là où parfois Obama prêchait ou enseignait, Biden a sauté dans la mêlée.

Perceptions insurmontables

Malgré ce que j’écris plus haut, je suis contraint de réitérer mon souhait que Biden se retire. Non seulement ses appuis sont faibles, mais il pourrait entraîner son parti avec lui.

Il ne convainc plus et son équipe semble à court d’idées pour vendre son bilan. Malgré des faits qui prouvent le contraire, un sondage récent indiquait qu’ils sont 58% à considérer que la situation économique est pire sous Biden!

Outre les mauvais sondages, le président sortant doit maintenant affronter un adversaire démocrate pour les primaires. Le représentant du Minnesota Dean Phillips a annoncé sa candidature en frappant Biden là où ça fait mal: l’âge d’un président qu’il associe à une autre époque.

Si vous ajoutez à la candidature de Phillips la candidature indépendante de Robert Kennedy Jr. et la présence du parti No Labels pour gruger des votes chez des indépendants et des indécis, les démocrates ont un besoin d’un meneur ou d’une meneuse qui inspire et motive l’électeur à se déplacer vers les bureaux de vote.