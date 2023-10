Le film d'animation québécois «Katak, le brave béluga» séduit la critique en France

Lancé la semaine dernière sur plus de 300 écrans en France, le film d’animation québécois Katak, le brave béluga a récolté plusieurs critiques élogieuses dans la presse française.

«Une belle réussite», a écrit notamment le quotidien Le Parisien dans sa critique publiée le jour de la sortie du film d’animation familial, mercredi passé.

Le magazine culturel Télérama a aussi eu de bons mots pour Katak, le brave béluga, qualifiant l’œuvre des réalisateurs Christine Dallaire-Dupont et Nicola Lemay de «récit d’apprentissage subtil dans les profondeurs du Grand Nord».

«Bande-son imagée, cadrages travaillés et interludes humoristiques légers: les jeunes spectateurs verront un film d’animation à leur hauteur», peut-on lire dans la critique de Télérama.

Le magazine de cinéma Première abonde dans le même sens en soulignant que «dans l’océan infini des films animés pour enfants, Katak devient remarquable».

«Tout cela est bel et bon [et nous vient du Canada], mais qu’est-ce qui fait sortir Katak du lot? Sûrement sa façon très juste de désamorcer la violence, en montrant qu’elle est aussi question d’héritage: le conflit entre les bélugas et les orques qui sous-tend le film n’est que la reproduction des batailles des parents», écrit le critique du magazine, en accordant au film une note de trois étoiles sur cinq.

Même s’il énonce quelques réserves sur le plan de la mise en scène «un peu translucide» du film, le magazine L’Obs a aussi été séduit par la production québécoise, avançant que «le récit, charmant, ravira les enfants».

Sorti au Québec en février dernier, Katak, le brave béluga a connu un beau succès dans les salles obscures de la province, amassant plus de 1,7 million $ au box-office. Le film produit par Nancy Florence Savard (Nelly et Simon: Mission Yéti, La légende de Sarila) a déjà été vendu dans une centaine de pays à ce jour.