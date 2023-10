Les gouvernements devront couper dans les dépenses pour mater l’inflation, juge la Banque du Canada

Les gouvernements ont intérêt à limiter les hausses de leurs dépenses au cours de la prochaine année s’ils veulent que l’inflation et les taux d’intérêt reviennent à la normalité, a averti le gouverneur de la Banque du Canada lundi.

Tiff Macklem a expliqué aux élus fédéraux, en commission parlementaire, que les politiques budgétaires des gouvernements influenceront le retour de la croissance de l’inflation à 2 %, le taux cible de la Banque du Canada. Pour rappel, le taux d’inflation était de 3,8 % sur un an au Canada en septembre, près du double de l’objectif.

Pressé de questions par les conservateurs, M. Macklem a assuré que les dépenses gouvernementales n’ont pas été problématiques jusqu’ici pour combattre l’inflation, mais qu’elles pourraient le devenir.

«Pendant la dernière année, les dépenses des gouvernements, fédéral et provinciaux, ont crû de moins de 2 %, selon nos estimations, alors elles ne nuisent pas pour faire diminuer l’inflation. À l’avenir, notre estimation est que ces dépenses vont augmenter légèrement plus vite, et, dans ce cas, oui ça pourrait commencer à être plus difficile de diminuer l’inflation», a évalué le gouverneur.

M. Macklem a expliqué, la semaine dernière, qu’il ne s’attend plus à devoir hausser à nouveau le taux directeur de la Banque du Canada, sur lequel les banques se basent pour faire leurs prêts. La Banque l’a maintenu, pour une deuxième fois de suite, à 5 %, et compte maintenant sur le ralentissement économique provoqué par ce taux élevé pour finalement mâter l’inflation.