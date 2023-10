Manifestation monstre de la FIQ devant les bureaux du ministre Dubé

Quelques milliers d'infirmières ont donné un avant-goût de l’Halloween au ministre de la Santé en organisant une «marche de l’horreur» devant ses bureaux à La Prairie, lundi soir.

Organisée par la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), la manifestation a commencé dans le parc des Jésuites, sur le boulevard Taschereau, fermé pour l’occasion entre le boulevard Matte et la rue de la Levée. Les participants ont ensuite marché vers le bureau de Christian Dubé, situé à quelques pas du parc.

«Si nos conditions de travail ne sont pas meilleures, il n’y aura plus personne dans le domaine de la santé. On est en train de frapper un mur», s’est exclamée une manifestante rencontrée par TVA Nouvelles.

Les personnes présentes sur place ont expliqué être là pour recevoir de meilleures hausses salariales que celles proposées, mais aussi pour s’opposer à la volonté du gouvernement de pouvoir déplacer plus aisément le personnel d’un établissement à l’autre, selon ses besoins. Cette volonté viendra reléguer au second rang l’ancienneté, les préférences et les compétences des infirmières, craint le syndicat.

«Le gouvernement fait fausse route. Ça fait des mois qu'on lui dit. Mais il refuse de nous entendre. Ce que le gouvernement propose, ça va détériorer les soins à la population parce que les professionnelles en soins vont toutes courir vers la porte de sortie», a commenté le vice-président de la FIQ et coresponsable de la négociation, Jérôme Rousseau.

Les membres de la FIQ ont voté à 95 %, la semaine dernière, en faveur d’une grève qui pourrait être limitée. Ils commenceront par exercer deux jours de grève les 8 et 9 novembre.

En vertu d’un jugement du tribunal du travail, les infirmières sont tenues, malgré leur grève, d’offrir un service normal dans les services d’urgence et de soins intensifs. D’autres départements vont devoir se passer, en partie, de leur présence. Ainsi, seulement 70 % des heures prévues seront offertes dans les blocs opératoires (80 % après six jours de grève), tandis que 85 % du service sera maintenant dans des unités de soins comme la pédiatrie, l’hémodialyse ou la radio-oncologie.

La FIQ représente environ 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques.