Marc-André Fleury : «Nous n’en faisons pas assez» - Ryan Hartman

Ryan Hartman a l’impression que les joueurs du Wild du Minnesota et lui n’en donnent pas assez pour permettre au gardien Marc-André Fleury de rejoindre Patrick Roy au deuxième rang de l’histoire pour les victoires.

Le Québécois n’a besoin que de six gains pour atteindre la marque de 551 de l’ancien du Canadien de Montréal et de l’Avalanche du Colorado. Or, de précieuses occasions ont été gâchées jusqu’à présent cette saison.

«Nous avons un gars qui est à six matchs d’être le numéro 2, et nous n’en faisons pas assez. C’est assez de motivation pour faire notre mieux chaque match», a indiqué Hartman au «Star Tribune» après la défaite de dimanche face aux Devils du New Jersey.

Fleury n’a remporté qu’un seul de ses quatre départs, tout en maintenant une moyenne de buts alloués de 3,25 et un taux d’efficacité de ,888. Les problèmes sont généralisés chez le Wild, qui a la pire moyenne de buts accordés par match (4,11) de la ligue après neuf rencontres. Ce fut également pénible au niveau des chances permises à l’adversaire et même à cinq contre cinq.

Le cerbère de 38 ans a encore beaucoup de temps devant lui pour rejoindre Roy, mais cette statistique trotte dans la tête de ses coéquipiers. Hartman a hâte de pouvoir célébrer l’exploit de Fleury, et surtout, que le Wild retrouve ses bonnes habitudes.

«Il va y arriver, et je sais qu’il n’y pense pas, a assuré l’attaquant. Mais moi, oui, et je sais que d’autres gars aussi. Nous voulons être là, assister à ça, le faire pour lui et l’aider, mais nous ne l’avons pas vraiment aidé.»

Désormais derrière Filip Gustavsson dans la hiérarchie au Minnesota, Fleury devrait également disputer son 1000e match en carrière cette saison. Il est à 11 duels de ce plateau seulement atteint par trois gardiens avant lui, soit Roy, Martin Brodeur et Roberto Luongo.