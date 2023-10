Météo du jour: la première neige arrive sur le Québec

Le froid s’installe durablement sur le Québec avec des températures désormais à un chiffre, alors que la première neige s’amène sur plusieurs secteurs où des accumulations pouvant dépasser 5 centimètres sont prévues d’ici lundi soir.

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial pour plusieurs secteurs annonçant de la neige et des conditions routières difficiles pour le début de semaine, d’autant plus que les automobilistes n’ont pas encore installé leurs pneus d’hiver.

«Comme cela représente la première neige de la saison, les déplacements pourraient être compliqués sur certains tronçons de route», a d’ailleurs indiqué l’agence fédérale sur son site internet.

De la neige fondante avec un mélange de pluie est prévue dans le Grand Montréal sous des températures de 5 degrés, tandis que les secteurs de l’ouest du Québec verront la neige cesser le matin avec 2 centimètres d’accumulation en Outaouais et en Abitibi-Témiscamingue.

Les accumulations seront plus importantes dans certains secteurs du centre et l’est de la province comme Charlevoix, Saguenay, la Beauce et le Bas-Saint-Laurent où de 5 à 10 centimètres de neige sont anticipés pour la journée de lundi.

À Québec et en Estrie, la neige va s’accumuler en terrains montagneux pour laisser un manteau blanc de 5 millimètres sous des températures froides de 1 degré et 5 degrés respectivement, selon l’agence fédérale.

Le soleil sera de retour mardi sur la plupart des secteurs, notamment dans le sud et le centre de la province, mais les températures demeureront froides ne dépassant pas les 4 degrés à Montréal et 2 degrés à Québec.