Peur, morts et bonbons : Voici tout ce qu'il faut savoir sur l’origine d’Halloween

Un festival celte influencé par le christianisme

Halloween tirerait ses origines du festival celtique Samhain, qui tenait place il y a 2000 ans dans la région occupée aujourd’hui par l’Irlande, le Royaume-Uni et le nord de la France, selon le site History.

Les Celtes célébraient le Nouvel An le 1er novembre – jour qui marquait la fin de l’été et de la moisson, ainsi que le début de l’hiver, période de l’année associée à la mort humaine. Les Celtes pensaient que la veille, la frontière entre le monde des vivants et celui des morts devenait plus floue et célébraient donc Samhain, où les fantômes et les morts revenaient sur Terre.

En parallèle, le pape Gregory III a choisi le 1er novembre comme jour de tous les saints et de tous les martyrs. À partir du 9e siècle, l’influence du Christianisme s’est répandue en territoire celtique et a commencé à remplacer les rites celtes.

Le jour des esprits était ainsi fêté de façon similaire à la Samhain – de grands feux, des parades et des déguisements –, sous le nom de All-hallows. La nuit du 31 est donc devenue All-Hallows Eve, puis Halloween.

Une fête sociologique

La fête d’Halloween est, d’un point de vue sociologique, antérieure au christianisme, qui est venu «prendre en charge le phénomène et le transformer profondément en lui donnant un aspect plus abstrait, moins tangible», a expliqué la professeure de sociologie à l’Université d’Ottawa, Diane Pacom.

«Ça finit par être une fête un peu bizarre, mais dans les faits, c’est une espèce d’économie politique de la réalité : les gens se donnent toujours des balises parce qu’ils ont très peur et c’est une façon d’exorciser [la peur], on va confronter nos peurs, mais d’une façon plus ludique», a détaillé la sociologue.

Selon elle, la religion, dans le sens des rites et des coutumes, va venir donner des explications plus spirituelles et plus psychologiques à la notion de mort.

«Halloween est apparue au confluent entre la religion et la société, car les gens ont peur de la mort et tout ce que ça représente. [...] C’était une façon de gérer la peur continuelle que les humains ont de toutes sortes de choses, de leur mort surtout, mais aussi de tous les aspects néfastes de l’existence», a résumé la professeure.

Entre fête commerciale et traditions

Aujourd’hui, si les pratiques occidentales tirent leurs origines d’anciennes traditions, Halloween demeure la seconde fête commerciale après Noël.

«La volonté des sociétés modernes, c’est d’éliminer le plus possible tout ce qui a de transcendant ou de religieux donc on a détourné le sens de cette fête en ajoutant au côté profondément sérieux un côté plus festif, folklorique», a soulevé Mme Pacom.

Ce côté festif s’avère aussi lucratif. En 2022, HelloSafe estimait que les Canadiens allaient dépenser près de 500 millions $ seulement en bonbons en octobre, un montant auquel s’ajoutent les décorations et costumes.

Arrivée en terres nord-américaines

C’est à partir de la seconde moitié du 19e siècle, avec les vagues d’immigration, que la fête d’Halloween s’est réellement popularisée, selon History.

Comme les Européens, les Américains ont commencé à se déguiser et à se rendre de maison en maison en demandant de l’argent ou de la nourriture.

À l’origine, explique le site, les gens se déguisaient pour ne pas être reconnus par les fantômes revenus sur Terre, et tentaient de les empêcher de rentrer chez eux en laissant des bols de nourriture, pour les apaiser.

La peur

De nos jours, on associe aisément Halloween avec la peur.

«Il y a une volonté de caricaturer, de rendre la mort plus accessible dans le sens où on peut en rire, on peut en parler, on peut se moquer en se déguisant», a analysé Mme Pacom.

De nombreuses personnes ont par exemple développé une peur des clowns, un déguisement commun pour Halloween.

Selon la sociologue, les clowns dérangent, car ils sèment le trouble dans les esprits.

«Le clown, c’est un peu [un moyen] de se moquer de nous-même, ça nous permet de nous moquer de la détresse, de prendre une distance face à la tragédie de la mort et c’est un personnage très déstabilisant», a-t-elle continué.