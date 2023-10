«Si vous ne comprenez pas l’anglais, c’est votre problème»: elle porte plainte à l'OQLF contre un McDo de la Rive-Sud

Une Québécoise a porté plainte contre un restaurant McDonald’s de la Rive-Sud après y avoir été servie en anglais, une pratique que la gérante aurait justifié par le fait «qu’ici, c’est le Canada».

«Pour moi, le français, ça me tient énormément à coeur [...] Je me suis sentie offusquée», dénonce Laurence L’Épicier, une résidente de Saint-Hubert.

Le 24 octobre dernier, elle s’est rendue au comptoir d’un McDonald’s sur le boulevard Taschereau à Greenfield Park pour commander à manger en français, lorsqu’elle aurait été accueillie par une caissière qui ne comprenait pas ce qu’elle disait.

«J’ai demandé un latté aux épices d’automne et j’ai vu le néant dans son regard», raconte Mme L’Épicier, qui précise que l’employée lui parlait seulement en anglais.

«Son problème» si elle ne parle pas anglais

Selon son récit, Mme L’Épicier aurait ensuite souligné la situation à la gérante. «Je lui ai dit: c’est quoi le problème pour que ton employée ne parle pas français? Et elle a tout de suite commencé à m’attaquer».

Mme L’Épicier a filmé son interaction avec celle qu'elle dit être la gérante et en a partagé un extrait sur TikTok.

Dans la vidéo qui a été vue plus de 180 000 fois, on peut la voir justifier l’absence de service en français parce «Ici, c’est [le] Canada» et «si vous ne comprenez pas l’anglais, c’est votre problème».

Cette réponse a mis Mme L’Épicier en furie, si bien qu’elle s’est ensuite emportée contre la gérante, qui selon elle, a fait preuve de «mépris» contre son droit de demander le service en français, comme le prévoit la Charte québécoise de la langue française.

La cliente a déposé une plainte officielle à l’Office québécois de la langue française (OQLF) et réclame des excuses de McDonald’s.

«Si l’employée avait un effort, si la gérante était arrivée et m’avait dit je suis désolée, normalement elle travaille dans les cuisines, ce se serait arrêté là et il n’y aurait pas eu de plainte de ma part», précise Mme L’Épicier.

Pas d’excuses, mais une enquête

Contactée par le Journal, McDonald’s Canada a refusé de s’excuser pour cet événement.

«McDonald's du Canada prend très au sérieux ce genre de situation. Nous enquêtons sur cet incident et prendrons les mesures nécessaires pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir», nous a-t-on répondu dans un courriel sans aucune signature, sauf celle de «l’équipe des relations médias».

La multinationale a également déclaré qu’elle veille à ce que «les lois linguistiques du Québec soient appliquées dans toutes les facettes de l’expérience client, de l’emballage jusqu’au service à la clientèle».

Attitude «arrogante»

Jean-Paul Perreault, président d’Impératif français, voit dans la réponse de la gérante une attitude «arrogante» qui témoigne de la vision «canadienne» faisant la promotion de l’anglais au Québec.

«C’est cette vision du Canada qui fait que trop de gens qui travaillent dans les établissements ridiculisent et méprisent les clients qui veulent être servis en français. L’attitude de la gérante est l’équivalente de dire: écrasez-vous.»

«Ce n’est pas à nous au Québec de demander le service en français. Il doit être là en tout temps», martèle M. Perreault.

L’OQLF a confirmé avoir reçu une plainte pour la langue de service dans ce commerce, sans donner plus de détails, car le traitement des plaintes est confidentiel.

La loi 101 prévoit qu’une «entreprise a l’obligation de s’assurer, qu’en tout temps, au moins un employé est capable d'offrir le service en français», a précisé la porte-parole, Chantal Bouchard.