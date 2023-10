Sidney Crosby marqué par le décès d’Adam Johnson

L’onde de choc qui a frappé le monde du hockey au cours des dernières heures à la suite du décès d’Adam Johnson se fait particulièrement ressentir dans le vestiaire de son ancienne équipe, les Penguins de Pittsburgh.

Pour rappel, le joueur natif de Grand Rapids, au Minnesota, est mort samedi à la suite d’un effrayant accident lors d’un duel entre les Panthers de Nottingham et les Steelers de Sheffield, en Angleterre. Il a subi une grave coupure en étant atteint au cou par le patin de Matt Petgrave.

Pour le capitaine de la formation de la Pennsylvanie, Sidney Crosby, son enthousiasme le rendait agréable à côtoyer.

«C’était une bonne personne, un excellent coéquipier avec une attitude irréprochable lorsqu’il était ici, a dit le joueur de centre en point de presse, lundi matin. Il était tellement heureux de jouer dans la Ligue nationale [LNH].

«Le voir marquer son premier but dans son État natif était vraiment agréable», a ajouté Crosby au sujet de celui ayant marqué son seul but en carrière dans le circuit Bettman contre le Wild au Minnesota en 2019-2020.

Des Québécois ne l’oublieront pas

De plus, Johnson faisait partie des joueurs dans la bulle des Penguins pour les séries éliminatoires jouées à huis clos à cause de la pandémie de COVID-19.

«Il était bien plus qu’un joueur de hockey, a rappelé le défenseur Kristopher Letang. Il était une très bonne personne. Il était calme et silencieux, mais tellement plaisant à côtoyer. Je me rappelle que dans la bulle [...] pendant une journée de congé, nous nous parlions sur le court de tennis. C’est vraiment une tragédie.»

Le défenseur Pierre-Olivier Joseph, qui a également évolué avec Johnson chez les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton, dans la Ligue américaine de hockey (LAH), a apprécié les moments qu’ils ont passés ensemble.

«Il était un farceur, a dit Joseph. Il aimait faire rire les gars. Chaque jour avec lui est un bon souvenir. J’ai pu en apprendre sur lui depuis que nous étions dans la LAH jusque dans la LNH.»

Un joueur rapide

Une qualité de Johnson le hockeyeur ressort du lot aux yeux des Penguins: sa vitesse.

«Il y a des gars pratiquement capables de voler sur la glace, et il faisait partie de ce groupe, a évalué Crosby. Je me rappelle que la première fois où j’ai patiné avec lui. C’est ce qui m’a sauté aux yeux.»

Cet élément de son jeu a également marqué l’instructeur-chef des Penguins, Mike Sullivan.

«Ç’a été un privilège d’être son entraîneur. [...] Il était un bon jeune et un bon joueur. Et laissez-moi vous dire, il était un excellent patineur.»

Adam Johnson a joué 13 rencontres en carrière dans la LNH, toutes avec les Penguins de Pittsburgh. Il avait récolté un but et quatre points, en plus de maintenir une fiche de +1.

