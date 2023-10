Suggestion de renouveau pour l’Église catholique

Lors de la venue du pape François en juillet 2022, une constatation s’est imposée à moi. En le regardant avec ses acolytes dans leurs vêtements d’apparat, je me suis dit qu’il était venu le temps qu’ils passent à autre chose. Dans une perspective d’avenir, je crois qu’un renouveau empreint de plus de simplicité et de bienveillance envers les fidèles en général devrait s’imposer à eux.

Ce dont l’humanité a besoin présentement n’a rien à voir avec des évêques et des cardinaux, mais bien avec des gens ordinaires, sans hiérarchie ni apparat. Des gens capables de partager au quotidien des gestes d’amour et de sollicitude. À l’image de ce qu’était le message de Jésus lui-même.

La planète va mal et les humains doivent développer en leur cœur un lien précieux avec Dieu, pour pouvoir faire bénéficier leur entourage de sa présence. Chacun de nous a plus besoin de cet amour du Christ en nous que d’institutions religieuses dépassées. Il n’a pas besoin d’une religion, mais d’une relation étroite avec Dieu, et c’est à travers les petits gestes de bonté multipliés que notre monde se transformera.

Lucy

Bonne chance pour espérer faire changer l’Église. Mais c’est avec la multiplication de gens qui pensent comme vous que les choses risquent de changer.