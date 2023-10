Une dizaine de bureaux de députés occupés par des pro-Palestiniens

Plus d’une dizaine de bureaux de députés et ministres fédéraux, incluant ceux de Chrystia Freeland, Mélanie Joly et Jagmeet Singh, ont été brièvement occupés lundi par des militants pro-Palestiniens qui exigent un cessez-le-feu dans le conflit entre Israël et le Hamas.

À Montréal, les bureaux de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et ceux des députés libéraux David Lametti et Rachel Bendayan ont été occupés dans le milieu de l’après-midi par des manifestants. Ceux-ci ont fait parvenir aux médias des photos et vidéos de leur coup d’éclat.

Photo fournie par des manifestants

Les manifestants demandent notamment au gouvernement de plaider en faveur d’un cessez-le-feu immédiat. Ils réclament aussi qu’Ottawa cesse de vendre des armes à Israël et que le gouvernement milite en faveur de la levée du blocus imposé par Israël à la bande de Gaza.

La semaine dernière, une trentaine de députés ont signé une lettre dans laquelle ils ont réclamé au premier ministre, Justin Trudeau, de se prononcer en faveur d’un cessez-le-feu. M. Trudeau n’a pas franchi ce pas, se contentant d’évoquer une trêve humanitaire pour permettre à l’aide internationale d’affluer vers la bande de Gaza.

Les députés ciblés lundi font partie de ceux qui n’ont pas signé cette lettre, ont précisé les manifestants.

Le Service de police de la Ville de Montréal a indiqué, de son côté, que les manifestations se sont déroulées pacifiquement. Aucun acte criminel ni arrestation n’ont été rapportés.

Outre Mme Joly à Montréal, les bureaux de la vice-première ministre Chrystia Freeland, à Toronto, et ceux du chef néo-démocrate Jagmeet Singh, à Vancouver, ont été ciblés par les manifestants. D’autres occupations ont eu lieu ailleurs au pays, y compris à Edmonton, Winnipeg et Victoria.