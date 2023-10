Une rencontre émotive à prévoir pour Blake Wheeler

Pour la première fois de sa carrière, l’attaquant des Rangers de New York Blake Wheeler disputera une rencontre à Winnipeg durant laquelle il évoluera avec la formation visiteuse, lundi soir.

La nouvelle équipe de l’Américain, qui lui a fait signer un contrat d’une saison et d’une valeur de 800 000 $ le 1er juillet dernier, affrontera les Jets au Canada Life Centre.

Après avoir passé 13 saisons dans l’organisation, Wheeler a vu la dernière année de son contrat rachetée pendant l’été.

«J’aime tellement cet endroit et tout ce qu’il représente pour moi personnellement : ma carrière, ma famille, toutes les amitiés que nous avons créées ici, a dit le joueur des Rangers, selon le site NHL.com. Ce sera une belle façon de célébrer un long passage avec cette équipe.»

Malgré la fin de relation abrupte, l’ex-capitaine de la formation ne garde aucune rancœur envers son ancienne équipe. Celle-ci l’a laissé aller au terme d’une mauvaise fin de saison régulière sur le plan collectif et d’une élimination au premier tour.

«Toute bonne chose a une fin, a-t-il relativisé. Je crois que le temps était venu pour les deux camps de se séparer. Je suis heureux qu’ils soient entre de bonnes mains. Ils seront bons pour de nombreuses années. J’ai très hâte d’éventuellement pouvoir les encourager.»

L’attaquant avait été échangé des Bruins de Boston aux Thrashers d’Atlanta pendant la campagne 2010-2011. L’équipe avait par la suite déménagé au Manitoba en vue de la saison suivante.

Terrain connu pour Trouba

Le capitaine des Blueshirts, Jacob Trouba, sait exactement ce que son coéquipier vit. Il était lui-même passé des Jets aux Rangers en 2019.

«Il a joué là-bas plus longtemps que moi, mais ce sont des gens avec qui j’ai grandi et c’était plaisant de les revoir, a mentionné le défenseur quant à ses anciens coéquipiers et tous les gens qui gravitent autour de l’équipe au quotidien. C’est étrange de marcher dans la direction inverse, mais c’est une expérience très agréable.»

D’après NHL.com, Blake Wheeler détient de plusieurs records d’organisation avec les Jets, notamment pour le nombre de matchs disputés en saison régulière (874), les mentions d’aide (540) et les points (795). Il détient également ces mêmes records pour les séries éliminatoires, lui qui a disputé 44 parties, à égalité avec Adam Lowry, y amassant 30 aides et 39 points.

En huit duels cette saison, l’ailier est toujours à la recherche de son premier point avec sa nouvelle formation.