Adele révèle qu'elle veut désespérément un autre bébé lors de son concert à Las Vegas

Adele a révélé qu'elle veut désespérément un autre bébé lors de son concert à Las Vegas.

La chanteuse de Rolling in the Deep a fait cet aveu lors de sa résidence Weekends with Adele samedi (28 oct. 23), après avoir aperçu dans le public le médecin qui a mis au monde son fils Angelo, aujourd'hui âgé de 11 ans.

« Oh mon Dieu, Colin ! Oh mon Dieu ! C'est mon médecin qui a donné naissance à mon bébé, a-t-elle déclaré en pleurant. J'ai regardé à deux fois et il est là. Je meurs d'envie d'avoir un autre bébé, Colin, bon sang, je vais peut-être vous appeler. »

Et d'ajouter, toujours dans le micro face à une salle comble : « Mon fils a eu 11 ans il y a quelques semaines et ce n'est plus un bébé, c'est fou ».

La chanteuse britannique a ensuite plaisanté avec la foule venue l'applaudir. « Je ne veux pas que tout le monde sache qui a vu mes entrailles ! », a-t-elle ajouté.

La scène, largement relayée sur les réseaux sociaux, s'est déroulée alors qu'Adele interprétait sa chanson When We Were Young. Halloween oblige, elle était déguisée en Morticia Addams de La Famille Addams pour ce spectacle spécial Halloween. La chanteuse a interrompu sa chanson pour se ruer dans le public vers son obstétricien et le prendre dans ses bras.

Adele, qui partage Angelo avec son ex-mari Simon Konecki, n'a jamais caché son désir d'avoir d'autres enfants. Lors d'un de ses concerts à Las Vegas en août, elle a déclaré à un fan : « J'ai vraiment envie d'être à nouveau maman bientôt, alors j'ai écrit une liste (de prénoms de bébé). Chaque fois que je vois un nom qui me plaît, je le note sur mon téléphone ».

Adele sort actuellement avec l'agent sportif Rich Paul.