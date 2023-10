«Alan Wake 2»: Un nouveau jeu vidéo cauchemardesque pour les fans d'horreur

Les prières des joueurs ont été entendues: Alan Wake est enfin de retour. Et cette fois-ci, le célèbre romancier a droit à des aventures encore plus lugubres et anxiogènes qu’à l’époque.

Il nous a bien fait languir, ce Alan Wake, attendant plus de 10 ans avant de faire son grand retour sur nos consoles. Certes, une version rematricée de sa première enquête a été lancée en 2021, mais le résultat – bien que fort appréciable – n’était en rien assez substantiel pour rassasier les fans.

Bref, on l’attendait de pied ferme. Non seulement parce que ses intrigues sont glauques et morbides à souhait, mais aussi parce qu’elles sont truffées de références et de clins d’œil aux œuvres des maîtres en la matière, qu’ils se nomment Alfred Hitchcock, Stephen King, Bret Easton Ellis ou encore Neil Gaiman. Et tout ça, ça s’imbrique organiquement pour créer des histoires riches, complexes et satisfaisantes.

Secte meurtrière

Mais qui est Alan Wake? On a fait la connaissance de l’auteur de romans horrifiques en 2010, alors qu’il était affligé du syndrome de la page blanche. Traîné jusqu’à Bright Falls – une banlieue fictive et reculée de l’État de Washington – par son épouse, notre héros a fini par se perdre dans l’Antre noir, une dimension parallèle et cauchemardesque camouflée sous le lac local.

Prisonnier de cet endroit sombre et lugubre depuis 13 ans, Alan Wake voit son nom refaire surface lorsqu’une série de meurtres vraisemblablement commis par une secte locale attire l’attention du FBI. Car l’agente Saga Anderson, dépêchée sur les lieux, trouvera, éparpillées sur les scènes de crime, des pages manuscrites rédigées par Alan Wake. Et les actions décrites dans ces lignes ne tarderont pas à prendre vie autour d’elle.

L’intrigue d’Alan Wake 2 se déploie ainsi en deux univers parallèles; dans l’un, Saga Anderson tente de mener son enquête tout en apprenant à se méfier des zones d’ombres où se tapissent des créatures menaçantes et meurtrières. Pour ce faire, elle pourra se réfugier dans un «palais mental» – une pièce aménagée au fond de son esprit – pour analyser les indices recueillis et profiler les différents suspects rencontrés afin d’en tirer diverses déductions.

Photo courtoisie

Nouvelles mécaniques

Dans le second, c’est d’Alan Wake que le joueur prend le contrôle pour naviguer dans les recoins de l’Antre noir en quête d’une sortie pour regagner le monde bien réel, loin des ombres. Mais la route sera, évidemment, parsemée d’embûches et de figures sombres qu’on devra combattre pour progresser.

Cette nouvelle dualité vient injecter une bonne dose de nouveauté pour ce nouveau chapitre, offrant au joueur des approches différentes pour chacun des personnages. Dans la peau de Saga Anderson, on retrouve des manipulations et commandes franchement similaires au premier Alan Wake, tant dans le maniement de la lampe de poche que des armes et des articles de premier.

Mais c’est lorsqu’on prend le contrôle de l’écrivain qu’on remarque les mécaniques différentes mises en place pour le parcours d’Alan Wake. Il est désormais capable d’emmagasiner des sources de lumière pour les relâcher à différents endroits clés, histoire de transformer l’environnement et dévoiler de toutes nouvelles avenues. Une belle manière de dynamiser cette suite, sans toutefois trop s’égarer des repères déjà établis.

Si les séquences de combats sont plus fluides qu’auparavant, elles demeurent en quelque sorte le seul léger bémol qu’on peut trouver à Alan Wake 2. Mais c’est de bonne guerre puisque, à l’instar de son prédécesseur, ce jeu met davantage l’accent sur l’enquête et les atmosphères. Et à ce niveau, il excelle à affliger au joueur un sentiment oppressant, anxiolytique et suffocant par ses images morbides, son environnement particulièrement macabre et son intrigue diablement prenante.

On ne ressort donc pas forcément indemne de ce Alan Wake 2. Et c’est ce qui en fait une réussite aussi éclatante.

Alan Wake 2 ★★★★☆