Alerte à la...grenadine: un touriste encerclé et envoyé au sol pour une erreur de traduction

Un touriste russophone n’oubliera pas de sitôt son passage dans un restaurant du Portugal où une erreur de traduction de son cellulaire aurait tourné sa commande d’un cocktail à la grenadine en alerte à la bombe vendredi.

Le touriste de 36 ans, originaire de l’Azerbaïdjan, s’était rendu dans le secteur touristique Cais do Sodré de Lisbonne pour profiter d’un cocktail au bord de la mer au moment où son après-midi aurait été bousculé, a relaté le média local «Correio de Manhã», selon «The Telegraph» lundi.

Car au moment de commander, ce dernier aurait fait appel à une application de traduction sur son cellulaire pour demander une concoction à la grenadine, dont le fruit, comme en français, utilise le même mot que pour l’engin explosif «grenade», a précisé le journal britannique.

Sauf qu’en lisant le terme menaçant sur le cellulaire de son client, le serveur aurait aussitôt contacté les autorités policières, persuadé qu’il s’agissait-là de menaces à la bombe.

Selon les images vidéo provenant d’un stationnement en face du restaurant, le touriste russophone aurait rapidement été encerclé par cinq policiers qui lui auraient ordonné de se placer face contre terre, avant de le menotter.

Les officiers portugais auraient alors procédé à une fouille complète de l’établissement, ainsi que de la chambre d’hôtel du touriste, mais aucune arme n’aurait été retrouvée en sa possession. Rien ne laissait non plus croire que le touriste constituait une menace au niveau des bases de données antiterrorisme, a précisé le média britannique.

L’homme de 36 ans aurait ainsi été libéré peu après.

Plus tôt ce mois-ci, les autorités portugaises auraient augmenté d’un cran le taux de menace d’une attaque terroriste dans le pays en raison de la guerre entre Israël et le Hamas, après que des attaques de groupes extrémistes aient visé la Belgique et la France, selon «The Telegraph».