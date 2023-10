André Sauvé tourne la page aux one-man-shows d’humour

Après 20 ans à faire rire les foules à la grandeur du Québec, André Sauvé veut fermer ce chapitre. L’humoriste, qui lance cette semaine un livre revisitant les textes de ses trois premiers spectacles, songe à une suite éventuelle sur scène qui ne sera pas nécessairement drôle.

«J’ai le goût de m’exprimer d’une nouvelle façon qui impose un emballage peut-être plus intime, avec un spectacle plus dépouillé. On pourra rire et parfois non. Je ne veux plus mettre le terme “one-man-show humour” obligatoirement.»

Épuisé par les longues tournées – sa dernière s’est encore plus étirée avec la pandémie –, l’humoriste qui aura 58 ans en décembre et qui habite dans les Hautes-Alpes, en France, pense à une suite différente.

La bougie d’allumage lui est venue lorsqu’il a travaillé sur le livre Monologues et détours imprévisibles, qui sort demain, dans lequel il revisite les monologues marquants de ses trois premiers spectacles.

«Je ne voulais pas juste copier-coller les textes de mes spectacles, dit-il. En les revoyant, je me suis rendu compte que j’avais autre chose à dire sur ces thèmes. Ç’a permis cet exercice d’écriture là. [...] En écrivant ces nouveaux textes, j’ai trouvé comme une nouvelle voix/voie, un nouveau chemin, une nouvelle façon de m’exprimer. On sourit, mais c’est peut-être moins de l’humour, on sourit plus en coin.»

Plus de cinéma

En parcourant les textes de son premier one-man-show, André Sauvé a été heureux de voir que le matériel avait bien vieilli. «Je parle du fonctionnement humain. Si j’avais écrit sur Jean Charest, peut-être que ça ne l’aurait pas fait! Je me suis rendu compte qu’au fil de mes spectacles, les questions sur la vie revenaient, mais d’une façon plus posée. Dans le premier, c’était beaucoup l’anxiété et le trop-plein qui avaient besoin de sortir. Mais la forme s’est apaisée au fil du temps.»

Ces prochaines années, André Sauvé ouvre aussi la porte toute grande au cinéma. Au milieu des années 2000, quand il venait de lancer son premier spectacle solo, l’humoriste avait reçu beaucoup d’offres de jeu. Mais trop accaparé par sa tournée, il avait dû presque tout refuser, mis à part un petit rôle dans Filière 13.

Aujourd’hui, son horaire s’est allégé et il est prêt pour le grand écran. «C’est quelque chose qui me plairait, mais pas nécessairement en humour, dit-il. J’aimerais ça jouer autre chose, être dirigé dans un personnage autre que moi. Je lance ça dans l’univers!»

√ Le livre Monologues et détours imprévisibles, d’André Sauvé, sera disponible le mercredi 1er novembre.